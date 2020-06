Gala premiilor Oscar 2021, amanata cu doua luni

Ziare.

Ceremonia este programata sa aiba loc pe 25 aprilie 2021. In plus, AMPAS a decis amanarea inaugurarii muzeului sau de la Los Angeles."Mai mult de un secol, filmele au jucat un rol important in consolarea noastra in cele mai intunecate momente. Cu siguranta, au facut asta anul acesta. Speranta noastra, prin extinderea perioadei de eligibilitate si a datelor premiilor, este sa oferim flexibilitatea de care cineastii au nevoie sa isi finalizeze si sa isi lanseze filmele fara a fi penalizati pentru ceva care nu este controlat de nimeni", au transmis David Rubin, presedintele Academiei, si Dawn Hudson, CEO, intr-un comunicat citat de Variety. "Urmatoarea gala Oscar si deschiderea muzeului vor marca un moment istoric, aducand laolalta cinefili din toata lumea uniti prin cinema".Recent, au fost modificate regulile privind eligibilitatea unui film la Oscar - un lungmetraj trebuie sa fi fost lansat intre 1 ianuarie 2020 si 28 februarie 2021 pentru a fi luat in considerare pentru ceremonia de anul viitor.Academy Museum of Motion Pictures va fi deschis publicului pe 30 aprilie 2021. Si gala Governors Awards, programata de obicei in toamna, a fost amanata pentru o data care urmeaza sa fie anuntata.Nu a fost stabilit formatul galei din aprilie de la Dolby Theatre din Hollywood. A fost stabilit calendarul: votul preliminar se va incheia pe 5 februarie 2021, listele scurte pentru nominalizari vor fi anuntate pe 9 februarie, pe 5 martie va incepe votarea nominalizarilor, pe 15 martie vor fi anuntate nominalizarile, iar votul final se va incheia pe 20 aprilie 2021.In urma acestei schimbari de program, este de asteptat ca toate galele din industrie sa fie mutate.BAFTA deja a anuntat o noua data pentru editia de anul viitor - 11 aprilie 2021. Lorenzo Soria, presedintele Asociatiei Presei Straine de la Hollywood, care acorda Globurile de Aur, a declarat ca inca nu a fost luata o decizie privind data la care va avea loc ceremonia din 2021.Aceasta este a patra oara cand ceremonia de acordare a premiilor Oscar este amanata. Prima data s-a intamplat in 1938, din cauza inundatiilor din Los Angeles, apoi in 1968, dupa ce a fost asasinat Dr. Martin Luther King Jr., si cel mai recent, in 1981, dupa tentativa de asasinare a presedintelui Ronald Reagan.