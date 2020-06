Un numar record de femei si persoane de culoare au fost alese in consiliul guvernator al forului care acorda premiile Oscar

Ziare.

Numarul femeilor din conducere a crescut de la 25 la 26, iar cel al persoanelor de culoare, de la 11 la 12, potrivit anuntului facut de Academie pe site, citat de The Hollywood Reporter.In total, consiliul guvernatorilor este alcatuit din 54 de membri si reprezinta 17 bresle.Alesi pentru prima data in aceste roluri sunt regizoarea Ava DuVernay, directorul de casting Debra Zane, monteurul Stephen Rivkin, make-up artistul Linda Flowers, producatoarea Lynette Howell Taylor si specialistul in efecte vizuale Rob Bredow.Membrii consiliului pot avea aceasta functie pentru trei mandate consecutive.Consiliul guvernatorilor stabileste viziunea strategica a Academiei, supervizeaza situatia financiara a organizatiei si se asigura ca misiunea acesteia este indeplinita.Intre cei care au primit un nou mandat se numara Whoopi Goldberg (breasla actorilor), Larry Karaszewski (breasla scenaristilor) si Mandy Walker (breasla directorilor de imagine).La alegerile de anul acesta au candidat 153 de membri ai AMPAS din toate cele 17 bresle.