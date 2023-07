Premiile Oscar - vezi care sunt marii castigatori

Pelicula "The King's Speech", in regia lui Tom Hooper, a castigat premiul Oscar 2011 pentru cel mai bun film al anului, devenind marele castigator al Galei din Los Angeles.

Pelicula a revendicat statuetele Oscar pentru patru categorii din cele 12 la care a fost nominalizata, printre care si cea pentru cel mai bun actor in rol principal si cel mai bun regizor.

Astfel, "The King's Speech", regizata de Tom Hooper, o productie a Weinstein Company, s-a impus la categoriile "Cel mai bun film al anului", "Cel mai bun scenariu original", "Cel mai bun regizor" si "Cel mai bun actor intr-un rol principal", pentru care a fost recompensat Colin Firth.

Premiul pentru cel mai bun rol feminin a revenit actritei Natalie Portman, pentru "Black Swan".

Rivalul peliculei "King's Speech", filmul "The Social Network", a castigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat, editare si cea mai buna piesa muzicala.

Britanicul Christian Bale si Melissa Leo au castigat Oscarurile pentru cel mai bun rol secundar, masculin si respectiv feminin, pentu evolutiile din drama "The Fighter".

Melissa Leo a castigat in defavoarea actritei britanice Helena Bonham Carter, nominalizata pentru rolul Reginei Mama in "The King's Speech", dar si a colegei de pe platoul peliculei "The Fighter", Amy Adams.

Filmul "Inception" a castigat patru statuete, pentru cinematografie, efecte vizuale, mixaj de sunet si editare de sunet, iar "Alice in Wonderland" a castigat la regie artistica si design de costume. Premiul pentru cel mai bun machiaj a fost castigat de pelicula "The Wolfman".

Ads

Filmul danez "In a Better World" a primit premiul pentru cel ami bun folm strain.

Cel mai bun film de animatie a fost desemnat "Toy Story 3", care a primit si Oscarul pentru cel mai bun cantec original. "The Lost Thing" a fost desemnat cel mai bun film animat de scurt metraj.

Cel mai bun documentar a fost desemnat "Inside Job", care examineaza recenta criza economica globala.

Actorii James Franco si Anne Hathaway au prezentat cea de-a 83-a gala a Premiilor Oscar la Kodak Theatre in Los Angeles.

Lista castigatorilor celei de-a 83-a gale anuale a Academiei americane de Film:

1. Cel mai bun film: "The King's Speech."

2. Cel mai bun actor: Colin Firth, "The King's Speech."

3. Cea mai buna actrita: Natalie Portman, "Black Swan."

4. Cel mai bun actor in rol secundar: Christian Bale, "The Fighter."

5. Cea mai buna actrita in rol secundar: Melissa Leo, "The Fighter."

Ads

6. Cea mai buna regie: Tom Hooper, "The King's Speech."

7. Cel mai bun film strain: "In a Better World," Danemarca.

8. Cel mai bun scenariu adaptat: Aaron Sorkin, "The Social Network."

9. Cel mai bun scenariu original: David Seidler, "The King's Speech."

10. Cel mai bun film animat: "Toy Story 3."

11. Cea mai buna regie artistica: "Alice in Wonderland."

12. Cea mai buna cinematografie: "Inception."

13. Cel mai bun mixaj de sunet: "Inception."

14. Cea mai buna editare de sunet: "Inception."

15. Cel mai bun cantec original: "The Social Network," Trent Reznor and Atticus Ross.

16. Cea mai buna muzica originala: "We Belong Together" from "Toy Story 3," Randy Newman.

17. Cea mai buna creatie de costume: "Alice in Wonderland."

18. Cel mai bun documentar scurt metraj: "Inside Job."

19. Cel mai bun documentar de lung metraj: "Strangers No More."

20. Cea mai buna editare de film: "The Social Network."

21. Cel mai bun machiaj: "The Wolfman."

Ads

22. Cel mai bun film animat de scurt metraj: "The Lost Thing."

23. Cel mai bun film de actiune de scurt metraj: "God of Love."

24. Cele mai bune efecte vizuale: "Inception".

Nominalizarile pentru premiile Academiei Americane de Film au fost anuntate pe 25 ianuarie 2011, cele mai multe revenind filmului britanic "The King's Speech" (12 la numar), cu Colin Firth in rol principal. "True Grit" s-a situat pe locul doi, cu 10 nominalizari. Cate opt nominalizari au primit "The Social Network" si "Inception".

Lista cu filmele care au primit cele mai multe nominalizari:

1. The King's Speech - 12 nominalizari

2. True Grit - 10 nominalizari

3. The Social Network - 8 nominalizari

4. Inception - 8 nominalizari

5. The Fighter - 7 nominalizari

6. 127 Hours - 6 nominalizari

7. Toy Story 3 - 5 nominalizari

8. Black Swan - 5 nominalizari

9. Winter's Bone - 4 nominalizari

10. The Kids are All Right - 4 nominalizari