Ultimele predicții înaintea premiilor Oscar: luptă strânsă la categoria "Cel mai bun film"

Două mari producții sunt considerate favorite la categoria "Cel mai bun film". La pariuri, lupta s-a strâns între aceste filme.

Premiile Oscar sunt luni dimineața, de la ora 03.00, ora României. Ele pot fi urmărite în direct în România pe platforma VOYO, iar un rezumat al celor mai bune momente va fi difuzat marți seara pe ProCinema.

La categoria "Cel mai bun film", pelicula The Power of the Dog părea desprinsă în câștigătoare, însă situația nu mai e atât de clară în acest moment. Cu șanse reale e cotat și CODA, iar la pariuri cotele sunt asemănătoare: The Power of the Dog are 1,80, iar CODA are cotă 2.

La mare distanță, pe locul 3, cu o cotă de 18, este Belfast.

The Power of the Dog - este despre un fermier dominator, dar carismatic, care duce un război de intimidare asupra noii soții a fratelui său și a fiului ei adolescent - până când secretele ascunse de mult timp ies la iveală. Disponibil pe Netflix.

CODA - Child of Deaf Adults (Copilul unor Adulti Surzi) este despre o fată care își ajută părinții cu deficiențe de auz. Film disponibil pe Apple TV.

Will Smith, cu interpretarea lui Richard Williams (tatăl Serenei și al lui Venus), pare a fi alesul pentru "Cel mai bun actor", iar la "Cea mai bună actriță" favorită este Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye).

