Ce revenire! Boxerul Oscar De La Hoya se intoarce in ring dupa 13 ani

"Pe 3 iulie imi voi face revenirea", a spus De La Hoya in cursul unei conferinte de presa, sustinuta alaturi de rapper-ul american Snoop Dogg, pentru promovarea evenimentului Triller Fight Club, programat pe 17 aprilie. El nu a oferit niciun alt detaliu in legatura cu viitoarea sa lupta.In varsta de 48 ani, Oscar De la Hoya a fost campion mondial la sase categorii diferite de greutate, dupa ce a cucerit medalia olimpica de aur ca amator la Jocurile Olimpice de la Barcelona , in 1992.Considerat unul dintre pugilistii cu cea mai buna tehnica din istoria boxului, De la Hoya nu a mai luptat de la infrangerea suferita in decembrie 2008, la Las Vegas, in fata filipinezului Manny Pacquiao.''The Golden Boy", cum a supranumit de presa Oscar De La Hoya dupa castigarea aurului olimpic, are in palmares 39 de victorii (30 prin KO), 6 infrangeri si 3 egaluri.