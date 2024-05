Mesajul disperat al unui patron de restaurant din Italia care nu are personal: "Ofer 300 de euro dacă îmi găsiți un ospătar"

Restaurantele din Italia se confruntă cu o adevărată criză de personal. Astfel, proprietarul bistroului Saint-Vout din centrul orașului Aosta, Luca Tentoni e pus în situația de a oferi un loc de muncă pentru care nu există candidați.

Datorită acestei crize de personal, proprietarul s-a gândit să ofere un voucher de 300 de euro pentru oricine reușește să-i aducă un candidat potrivit pentru job, conform Il Gazzettino.

Pentru că nu are suficienți angajați care să-l ajute în afacerea sa, Luca Tentoni caută personal pentru restaurantul său și cere ajutorul oamenilor într-o postare de pe rețelele sociale.

„Aveți o rudă sau un prieten care nu este foarte sociabil? Anunță-ne și roagă-i să-ți trimită CV-ul. Dacă vei fi angajat, vom fi bucuroși să îți mulțumim pentru ajutor, oferindu-ți un voucher de 300 de euro pe care îl poți cheltui la Saint-Vout sau la Blooker Store”, spune Tentoni.

Proprietarul restaurantului afirmă că nu a reușit să găsească niciun angajat cu toate că oferă un salariu destul de bun.

„Sincer, nu mai știu pe ce cale să încerc să găsesc niște angajați. Am pus anunțuri, am făcut numeroase investiții pe site-urile de specialitate și pe rețelele de socializare dar în momentul de față, deși am avut și sponsorizări țintite, am primit un singur răspuns.

Noi oferim contracte comerciale cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, dar acest lucru nu pare să fie de interes”, a mai spus proprietarul restaurantului.

Ads