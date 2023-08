Poveste de Oscar: a stat doi ani pe tușă și acum a învins-o pe Ostapenko, salvând două mingi de meci

O jucătoare de tenis de top, fostă finalistă la Australian Open, a stat doi ani pe tușă din cauza unei accidentări. Dar a revenit în forță.

Jennifer Brady, fostă finalistă la Australian Open, s-a accidentat la genunchi pe data de 18 august 2021, la Cincinnati. Atunci, a abandonat în setul doi al duelului cu Ostapenko.

Revenită de curând pe teren, Brady a dat din nou ochii cu Ostapenko, de data aceasta în turul unu la Montreal. Americanca a salvat două mingi de meci și a câștigat un joc epic: 7-6, 0-6, 7-6.

Letona a avut chiar 4-1 în setul decisiv.

2021 Cincinnati - Jennifer Brady retires with injury against Ostapenko

2023 Montreal - Returning from injury and facing Ostapenko in her first WTA 1000 match in two years, Jennifer Brady saves two match points to get the win 🙌@jennifurbrady95 | #NBO23 pic.twitter.com/sDudXalIcZ