Cum i-a făcut Jelena Ostapenko pe austrieci să râdă în hohote

Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, numărul 12 mondial, a câştigat turneul WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 802.237 de euro, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-2, 6-3, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 21 WTA).

Declaraţia făcută de Ostapenko la finalul meciului i-a făcut să râdă chiar şi pe spectatorii austrieci, care sunt recunoscuţi la nivel mondial pentru seriozitate şi pentru temperamentul lor rece. Astfel, ceea ce a spus letona despre trofeul pe care l-a cucerit a stârnit râsete în rândul celor prezenţi la marea finală. Totodată, sportiva a ţinut să sublinieze că nu este pentru prima oară prezentă la turneul de la Linz, dar că ediţia aceasta este preferata ei. În 2019, Ostapenko ajungea pentru prima oară în finală, la Linz, fiind învinsă de către Coco Gauff.

„Nu este prima oară când mă aflu la Linz și îmi place foarte mult! Acum câțiva ani am fost în finală, dar nu am reușit să câștig trofeul. Cred că trofeul din acest an este mult mai frumos. Sunt foarte fericită să îl am”, Jelena Ostapenko.

Acesta este al doilea titlu pe care Jelena Ostapenko îl cucereşte în actualul sezon, după cel câştigat în ianuarie, la Adelaide, în Australia.