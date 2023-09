Jelena Ostapenko a răbufnit după eliminarea de la US Open. Ce le-a reproșat americanilor

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, favorită 6, s-a calificat în premieră în semifinale la US Open, după ce a trecut, marţi, de letona Jelena Ostapenko, cap de serie 20, scor 6-0, 6-2, după un meci care a durat doar 68 de minute.

Dominată total de favorita gazdelor, Jelena Ostapenko a răbufnit în timpul conferinței de presă de după meci.

Letona s-a arătat destul de supărată de programarea meciului cu americanca și și-a exprimat șocul în modul caracteristic.

"Având în vedere că am jucat în sesiunea de noapte (duminică), cred că ar fi trebuit să joc din nou la aceeași oră sau mai târziu, pentru că nu ai prea mult timp să te recuperezi.

Chiar dacă ai o zi liberă între timp, tot trebuie să te antrenezi, să-ți faci treaba, să te tratezi, etc. Deci cred că a fost mai bine pentru ea, pentru că a jucat mult mai devreme în ziua în care eu am jucat în sesiunea de noapte. Când am pus întrebarea cu o zi înainte, eram destul de sigură că voi juca în sesiunea de noapte, pentru că așa mi s-a spus. Când a apărut programul, am văzut că jucam în primul meci și mi s-a părut ciudat", a fost declarația Jelenei la conferința de presă.

Ads