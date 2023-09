Bomba zilei la US Open: Ostapenko o învinge pe Swiatek! Letona a făcut iar o criză de nervi în timpul meciului VIDEO

Jelena Ostapenko s-a calificat în sferturile de finală de la US Open, după ce a învins-o din nou pe Iga Swiatek.

Jucătoarea letonă a bătut-o pe Swiatek cu 3-6, 6-3, 6-1 și s-a calificat în sferturile de finală la US Open, unde o va întâlni pe Cori Gauff.

Ostapenko e un adevărat coșmar pentru Swiatek, letona având acum 4-0 la meciuri directe.

Jelena nu s-a dezmințit nici în timpul partidei cu liderul WTA. La un moment dat, pe un ton nervos, i-a cerut antrenorului ei să se mute de pe locul pe care stătea.

"Când Penko îți spune să te muți, te muți", au notat cei de la Tennis Letter.

Jelena Ostapenko tells her coach to move to another seat.

When Penko tells you to move… you move.

No questions asked. 😂 pic.twitter.com/clADTd4JkD