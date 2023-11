Epopeea unui ostatic ruso-evreu în mâinile Hamas

Roni Krivoi, în vârstă de 25 de ani, care-şi poartă părul blond lung şi care are o barbă, a fost eliberat duminică - în afara acordului dintre Israel şi Hamas - ”în semn de recunoştinţă faţă de” preşedintele rus Vladimir Putin şi ”susţinerea cauzei palestiniene” a liderului de Kremlin, după ce a reuşit să scape şi a fost predat de către civili Hamas, relatează The Times of Israel.

Un tehnician de sunet, el lucra în dimineaţa în care a fost răpit.

El făcea parte din echipa de la festivalul Supernova, atacat la 7 octombrie de către combatanţi Hamas în Deşertul Negev.

El a reuşit însă se ascundă într-o gaură şi să trimită, către ora locală 10.00 (şi ora României), un mesaj rudelor sale.

La ora 11.00, un nou SMS anunţă localizarea, dar la prânz este trimis un mesaj în arabă.

El nu a mai putut fi contactat după aceea, declară Times of Israel sora sa, Julia.

”Ne-a spus că era reţinut într-o clădire”, declară Elena Magid, mătuşa sa, în apropiere de postul israelian de radio Kan.

Clădirea a fost distrusă într-un atac israelian, însă Roni Krivoi a reuşit să scape.

Timp de patru zile, el a încercat să se apropie de frontieră, însă civili ”din Fâşia Gaza l-au prins şi l-au dat pe mâna teroriştilor”, declat mătuşa sa ziarului israelian.

El a fost eliberat duminică - în afara acordului dintre Israel şi Hamas -, în urma eforturilor preşedintelui rus Vladimir Putin şi a susţinerii acestuia a cauzei palestiniene.

”Roni s-a născut în Israel şi a crescut aici, limba sa maternă este ebraica. Pe când era copil, părinţii săi au avut grijă ca el să obţină cetăţenia rusă, însă el este cetăţean israelian. Asta ne face rău ca cetăţeni ai Israelului. Suntem aici de 30 de ani”, îşi exprimă regretul mătuşa sa, care se bucură, însă, de eliberarea tânărului.

La căderea URSS, aproape 1,2 milioane de evrei au emigrat în Israel.

Numeroase măturii ale antisemitismului rus au fost culese la sosirea lor în această ţară.

Tânărul este unicul ”sabra” - adică născut în Israel - al familiei.

Cel mai mic dintre trei fraţi, el a supravieţuit după două accidente - unul de maşină şi o cădere în canalizare.

Mătuşa lui Roni Krivoi a observat pe corpul nepotului său ”câteva răni la cap, pentru că a fost lovit de o piatră când s-a surpat clădirea în care era ţinut ostatic”, însă, declară ea, ”el este bine”.

”Ceea ce ne-a dat speranţă încă din prima zi, este că noi cunoaştem băiatul, iar un băiat care zâmbeşte mereu se poate descurca în orice condiţii”, declară ea.