Yocheved Lifshitz, una dintre ostaticele israeliene care a fost eliberată luni de Hamas, a declarat marţi, 24 octombrie, reporterilor că "a trecut prin iad" în Gaza.

Lifshitz, în vârstă de 85 de ani, a fost ţinută captivă în Gaza timp de mai bine de două săptămâni înainte de a fi eliberată şi adusă înapoi în Israel luni seara târziu.

Aşezată într-un scaun cu rotile, Lifshitz, cu un aspect fragil, a declarat reporterilor că iniţial a fost tratată cu brutalitate, dar ulterior a fost vizitată de un medic în timp ce era ţinută captivă într-o reţea de tuneluri din Gaza, iar toate nevoile ei medicale au fost satisfăcute.

"A fost dificil, dar vom trece peste asta", a spus ea, povestind jurnaliştilor experienţa sa, în faţa Centrului Medical Sourasky din Tel Aviv.

Vorbind în ebraică şi stând alături de fiica sa, care a tradus în engleză, Lifshitz a descris cum a fost capturată de luptătorii Hamas în timpul atacului brutal al acestora asupra Israelului, la 7 octombrie.

The large influential accounts who shared Hamas giving tea to the 85 years old hostages yesterday were only helping the murderous Hamas terrorists spread their propaganda.

Yochaved Lifshitz, who escaped captivity by the murderers and Nazis Hamas-ISIS: "They beat me, laid me on… pic.twitter.com/K3tiFlSwXw