Israelul condamnă modul în care au fost tratați în captivitate cei trei ostatici predați de Hamas: Așa arată o ”crimă împotriva umanității!” VIDEO

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a criticat sâmbătă după-amiază, 8 februarie, modul în care au fost tratați ostaticilor israelieni eliberați. Cei trei au putu fi văzuți pe scenă palizi și foarte slabi. Și cabinetul premierului Benjamin Netanyahu a avut reacție.

„Aşa arată o crimă împotriva umanităţii! (...) Întreaga lume trebuie să privească direct la Ohad, Or şi Eli – întorşi după 491 de zile de iad înfometaţi, foarte slăbiți şi suferinzi – fiind exploataţi într-un spectacol cinic şi crud de către criminali josnici. Ne consolează faptul că se întorc în viaţă în braţele celor dragi”, a a scris președintele Israelului, Isaac Herzog, într-o postare pe X.

„Finalizarea acordului privind ostaticii este o datorie evreiască, umanitară, morală. Este esenţial să-i aducem înapoi pe toţi fraţii şi surorile noastre din iadul captivităţii din Gaza – pe fiecare dintre ei”, a mai amintit preşedintele Israelului.

