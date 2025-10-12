Premierul Netanyahu despre eliberarea ostaticilor israelieni luați de Hamas: ”Trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat” VIDEO

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 22:39
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu FOTO Hepta

Întoarcerea ostaticilor deţinuţi în Gaza de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 va marca un „eveniment istoric” îmbinând „tristeţe” şi „bucurie”, a declarat duminică seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, a consemnat AFP.

Întoarcerea, aşteptată luni în Israel, este „un eveniment istoric care combină tristeţea eliberării ucigaşilor cu bucuria întoarcerii ostaticilor”, a spus Netanyahu într-un scurt discurs televizat, exprimându-şi totodată speranţa că, în ciuda „numeroaselor dezacorduri” dintre israelieni, în ţară va urma o „uniune a inimilor”.

Israelul a obţinut „victorii extraordinare” în doi ani de război împotriva Hamas în Gaza, război care s-a extins mult dincolo de graniţele sale, dar „lupta nu s-a încheiat”, a mai afirmat premierul israelian.

„Împreună, am obţinut victorii extraordinare, victorii care au uimit întreaga lume. Şi vreau să vă spun: peste tot unde am luptat, am obţinut victoria, dar, în acelaşi timp, trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat”, a atenţionat Benjamin Netanyahu.

„Încă avem foarte mari provocări de securitate în faţă. Unii dintre duşmanii noştri încearcă să se facă pentru a ne ataca din nou şi, aşa cum se spune la noi, ne ocupăm de ei”, a adăugat Netanyahu, fără a oferi mai multe detalii.

