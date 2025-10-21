Trupul unui ostatic returnat de Hamas este al unui sergent care era cetățean român. A murit ca un erou, când lupta cu răpitorii

Rămăşiţele sergentului israelian Tal Haimi, care avea şi cetăţenie română şi fusese răpit de Hamas în octombrie 2023, au fost identificate şi repatriate luni, după mai bine de doi ani de incertitudine. Haimi, ucis în timp ce îşi apăra kibbutzul Nir Yitzhak, lasă în urmă soţia şi patru copii.

Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi a transmis condoleanţe familiei lui Haimi după ce trupul său a fost repatriat pentru a fi înmormântat în mod corespunzător. „Pe lângă durerea profundă şi conştientizarea faptului că inimile lor nu vor mai fi niciodată întregi, întoarcerea lui Tal aduce o oarecare alinare unei familii care a trăit în incertitudine şi suferinţă insuportabile timp de mai bine de doi ani”, a declarat grupul.

Sicriul cu rămăşiţele lui Haimi a sosit luni dimineaţă la Tel Aviv pentru identificare, după ce a fost recuperat de Crucea Roşie din Gaza şi apoi transferat în custodia forţelor israeliene din teritoriul devastat de război.

Ultimul transfer are loc în contextul eforturilor diplomatice din regiune menite să promoveze următoarea fază a planului de încetare a focului al administraţiei Trump.

Soția a cerut ajutor și României

În decembrie 2023, fostul premier Marcel Ciolacu anunţa că a aflat „cu profundă tristeţe” că Tal Haimi, unul dintre românii răpiţi în Gaza, şi-a pierdut viaţa. „M-a întristat profund vestea privind decesul lui Tal Haimi, răpit de teroriştii Hamas. Transmit condoleanţe şi întreaga mea compasiune doamnei Ella Haimi, pe care am întâlnit-o la Bucureşti, în urma cu mai puţin de două luni. I-am admirat curajul şi puterea”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Ads

Familia ostaticului israelian Tal Haimi, care avea şi cetăţenie română, şi kibbutzul Nir Yitzhak, unde acesta locuia, au anunţat într-o declaraţie comună, la 13 decembrie 2023, că autorităţile au spus familiei că acesta a fost ucis la 7 octombrie de teroriştii Hamas. Trupul lui a fost luat şi dus în Gaza.

Soţia sa, Ella Haimi, venise la sfârşitul lunii octombrie 2023 în România şi s-a întâlnit cu diverşi oficiali, între care fostul premier Marcel Ciolacu şi cu Nicolae Ciucă, pe atunci preşedinte al Senatului, pentru a cere ajutor autorităţilor române de a sprijini eforturile pentru eliberarea ostaticilor duşi în Gaza.

Ucis în timp ce își apăra comunitatea

Haimi, în vârstă de 41 de ani, care era şeful echipei de apărare civilă a kibbutzului Nir Yitzhak, a fost ucis în timp ce îşi apăra comunitatea la 7 octombrie 2023, iar trupul său a fost luat şi dus în Fâşia Gaza de militanţii palestinieni. El şi alţi membri ai echipei de intervenţie rapidă s-au luptat cu teroriştii invadatori la intrarea în kibbutz până când a fost împuşcat mortal. În decembrie 2023, familia lui Tal Haimi a fost informată, pe baza unor informaţii, că acesta a fost ucis la 7 octombrie şi că trupul său a fost luat şi dus în Gaza. Familia sa a organizat o înmormântare, dar aştepta trupul său, scrie The Times of Israel.

Ads

Tal şi soţia sa Ella au patru copii, cel mai mic, Lotan, născându-se în mai 2024, la şapte luni după ce Tal a fost ucis.

„Este o uşurare foarte mare, deşi pe măsură ce ne apropiem de înmormântare este şi foarte dureros”, a declarat Ella, marţi, pentru Canal 12.

„Mă bucur că am putut să le spun copiilor mei în această dimineaţă că tatăl lor s-a întors”, a adăugat ea, exprimându-şi speranţa că familiile celor 15 ostatici ale căror trupuri au rămas în Gaza vor putea face acelaşi lucru.

Zamir Haimi, unchiul lui Tal, a declarat pentru radioul public Kan că nepotul său ucis „s-a luptat ca un leu împreună cu echipa de protecţie civilă, în timp ce nimeni nu a venit”.

„Tal a fost adus acasă după 745 de zile”, a declarat Forumul familiilor ostaticilor şi dispăruţilor. „Tal iubea să-şi ducă familia în excursii în natură şi să campeze în aer liber, era un pasionat entuziast de unelte şi ştia întotdeauna cum să găsească o soluţie la orice problemă care apărea. În dimineaţa zilei de 7 octombrie, el a ieşit să lupte împotriva a zeci de terorişti într-o bătălie la intrarea în kibbutzul Nir Yitzhak. Tal şi restul echipei de intervenţie rapidă au luptat cu un curaj extraordinar timp de mai multe ore, iar în timpul luptei, Tal a căzut şi a fost dus în Gaza”, se spune în comunicatul asociaţiei.

Ads