Încă 13 ostatici au fost preluați de Crucea Roșie. ”Lupta noastră nu s-a terminat, nu se va opri decât atunci când ultimul ostatic va fi găsit şi predat pentru a fi îngropat cu demnitate"

Încă 13 ostatici au fost predați Crucii Roșii în sudul Fâșiei Gaza, urmând să fie transferați armatei israeliene. În paralel, și mai mulți deținuți palestinieni au fost eliberați în sudul Israelului.

Ostaticii eliberați vor fi examinați medical și apoi reuniți cu familiile, iar cei rămași în captivitate au avut apeluri video cu rudele lor, după 378 de zile de detenție.

Primii şapte ostatici eliberaţi luni de Hamas au sosit la punctul de primire iniţial, pe teritoriul israelian.

După ce sunt examinaţi de către echipe medicale, ei urmează să se întâlnească cu familiile lor, precizează într-un comunicat armata.

Ostaticii israelieni neeliberaţi au discutat luni - prin apeluri video - cu familiile lor, anunţă Forumul Familiilor Ostaticilor, principala asociaţie a rudelor ostaticilor şi mai multe surse din Hamas.

Asociaţia a postat înregistrări video şi imagini cu rude ale lui Matan Zangauker, Nimrod Cohen şi Ariel şi David Cunio - ostatici care, potrivit autorităţilor israeliene, nu au fost eliberaţi încă, discutând în apeluri video, în contextul în care urmează să fie eliberaţi, în cea de-a 378-a zi a captivităţii lor în Fâşia Gaza.

Mai multe surse din cadrul mişcării islamiste palestiniene au confirmat AFP că aceste apeluri au avut loc, fără să facă precizări cu privire la motivul sau momentul acestor apeluri.

Ads

Hamasul şi Jihadul Islamic au postat, în ultimii doi ani, doar imagini şi înregistrări video ale anumitor ostatici - regizate.

Pe de altă parte, Forumul Familiilor Ostaticilor israelieni, principala organizaţie a rudelor ostaticilor, anunţă într-un comunicat, în acelaşi timp, că nu şi-a încheiat lupta, după eliberarea primilor şapte ostatici, luni.

”Lupta noastră nu s-a terminat, nu se va opri decât atunci când ultimul ostatic va fi găsit şi predat pentru a fi îngropat cu demnitate. Este datoria noastră morală. Doat atunci poporul Israelului va fi complet”, se arată în comunicat.

Ads