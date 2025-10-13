Șapte ostatici au fost deja eliberați de Hamas. Alții treisprezece sunt așteptați să fie predați Crucii Roșii în orele următoare

Șapte ostatici au fost transferați la Crucea Roșie din Gaza. Un anunț a fost făcut în această dimineață, de unul dintre reprezentanții din Piața Ostaticilor,acolo unde sunt strânse rudele celor capturați de Hamas acum doi ani.

Cei șapte sunt Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor și Guy Gilboa-Dallal, potrivit rapoartelor.

Canalul saudit Al-Hadath relatează, de asemenea, că Crucea Roșie a primit șapte ostatici vii în orașul Gaza, după ce canalul qatarez Al-Araby a declarat că ostaticii sunt transferați de aripa militară a Hamas, arată Times of Israel.

Șeful Statului Major al IDF, general-locotenent Eyal Zamir, susține o evaluare cu ofițerii de rang înalt la sediul ostaticilor și persoanelor dispărute ai armatei, în timpul eliberării a șapte ostatici din captivitatea Hamas către Crucea Roșie, care îi va transfera armatei.

Zamir „și-a exprimat aprecierea față de toate forțele IDF pentru pregătirile lor temeinice și a subliniat importanța menținerii unui nivel ridicat de pregătire și alertă”, se arată într-un comunicat al armatei.

Încă nu există niciun anunț oficial din partea armatei că a primit ostaticii.

Al Jazeera relatează că a doua etapă a eliberării ostaticilor vii va avea loc la ora 10:00 în sudul Gazei.

Spitalele, pregătite să pregătească ostaticii

Directorul general al Ministerului Sănătății, Moshe Bar Siman-Tov, a declarat că întregul sistem de sănătate din Israel s-a mobilizat pentru a primi cei 20 de ostatici vii, precum și trupurile ostaticilor decedați care vor fi returnați în țară.

„Pe lângă speranță și bucurie, există și o imensă durere pentru familiile ostaticilor care vor fi aduși la odihnă veșnică în Israel”, spune el.

Siman-Tov mulțumește departamentelor profesionale ale Ministerului Sănătății, spitalelor, sistemelor de asistență medicală și Institutului Național de Medicină Legală Abu Kabir.

El spune că ministerul va continua să ofere „cel mai bun sprijin psihologic posibil pentru întreaga populație a Israelului”.

