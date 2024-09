Gafă a prim-ministrului Marii Britanii. A cerut eliberarea "cârnaților" israelieni deținuți de Hamas VIDEO

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a făcut o gafă marți, în cadrul conferinței Partidului Laburist de la Liverpool. În timp ce discuta despre situația din Orientul Mijlociu, Starmer a comis o eroare, cerând returnarea „cârnaților” israelieni deținuți de Hamas, referindu-se, de fapt, la ostatici.

Gafa a avut loc cu puțin timp înainte ca Starmer să participe la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde a anunțat că va face presiuni pentru o încetare a focului.

Starmer a corectat rapid greșeala și a continuat discursul, subliniind nevoia de calm și de detensionare a situației: „Cred din nou la reținere și detensionare la granița dintre Liban și Israel”, a spus el. „Facem apel din nou la o încetare imediată a focului în Gaza, la întoarcerea cârnaților – a ostaticilor – și la reangajarea față de soluția celor două state, un stat palestinian recunoscut alături de un Israel sigur și securizat.”

Keir Starmer uses his first big speech as Prime Minister to call for the return of the sausages pic.twitter.com/kl99t6z4nK