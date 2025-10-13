Un ostatic cu origini românești, printre cei eliberați de Hamas. Ministrul de Externe a transmis un mesaj de solidaritate

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 12:55
Un ostatic cu origini românești, printre cei eliberați de Hamas. Ministrul de Externe a transmis un mesaj de solidaritate
Oana Țoiu, ministrul de Externe FOTO Facebook/Oana Țoiu

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate după eliberarea ostaticilor ținuți captivi peste doi ani în Fâșia Gaza. Ea a exprimat bucuria față de reîntoarcerea acestora, menționând că printre cei eliberați se află și un cetățean israelian cu rădăcini românești.

Șefa diplomației române a subliniat sprijinul României pentru acordul de încetare a focului semnat la Sharm El Sheikh și pentru eforturile internaționale de pace și reconstrucție în regiune.

“Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi, după ce ostatici au fost eliberați după mai bine de doi ani de captivitate în Gaza. Împărtășim bucuria lor. Suntem, de asemenea, ușurați că printre cei întorși se află și un cetățean israelian cu rădăcini de familie românești, Guy Gilboa-Dalal.”, a scrie ministra pe Rețeaua X.

Oana Țoiu spune că gestul privind elberarea ostaticilor poate fi începutul normalizării relațiilor.

“Lumea poate spera la o tranziție către pace și reconstrucție, pe baza planului mediat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia și susținut de țările din regiune și de Europa. România salută finalizarea în cursul zilei de azi, la Sharm El Sheikh, a acordului istoric care pune capăt războiului. România va rămâne un partener activ și un susținător al procesului de pace din Orientul Mijlociu” a mai spus Țoiu.

