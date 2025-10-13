Revoltă în Israel, acuzații de încălcare a acordului de pace. Hamas va returna doar patru cadavre din cei 28 de ostatici morți

Membri Hamas au anunțat ca va dura până vor localiza toate cadavrele Foto: Hepta

Doar patru dintre cele 28 de trupuri ale ostaticilor morți urmează să fie returnate Israelului, potrivit Forumului Ostaticilor și Familiilor Dispărute, care califică situația drept o „încălcare flagrantă” a acordului cu Hamas. Organizația cere autorităților israeliene și mediatorilor internaționali să intervină urgent, în timp ce familiile ostaticilor trăiesc momente de durere și incertitudine, așteptând repatrierea celor dragi.

Nu a existat niciun anunț cu privire la identitatea celor patru și nu a existat nicio confirmare din partea autorităților israeliene cu privire la numărul de cadavre așteptate astăzi, arată Times of Israel.

Mai multe familii ale ostaticilor morți au fost informate de autoritățile israeliene că trupurile celor dragi nu vor fi returnate astăzi sau mâine și că Israelul nu va cruța niciun efort pentru a-i localiza și returna.

„Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de către Hamas. Ne așteptăm ca guvernul Israelului și mediatorii să ia măsuri imediate pentru a rectifica această gravă nedreptate”, declară forumul, menționând că este „șocat și consternat”.

„Familiile ostaticilor decedați trec prin zile deosebit de dificile, pline de o durere profundă”, spune grupul. „Nu vom abandona niciun ostatic. Mediatorii trebuie să aplice termenii acordului și să se asigure că Hamas plătește un preț pentru această încălcare.”

Mai devreme astăzi, 20 de ostatici vii au fost eliberați în baza acordului mediat de președintele american Donald Trump, care se află în prezent în Israel.

