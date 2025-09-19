Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 07:32
451 citiri
Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas
Hamas a răspuns ofensivei israeliene în orașul Gaza City cu cel mai tranșant mesaj de până acum cu privire la ostaticii în viață, răpiți în timpul masacrului terorist din 7 octombrie 2023. Gruparea care revendică conducerea Palestinei a transmis joi, 18 septembrie, că incursiunea terestră dispusă de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în Gaza City înseamnă că Israelul a pierdut orice șansă de a-și recupera ostaticii, vii sau morți.

Într-un mesaj scris în ebraică și adresat armatei și conducerii israeliene, aripa militară a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, a declarat că Netanyahu a emis, practic, o sentință la moarte pentru ostatici.

„Prizonierii voștri sunt dispersați prin cartierele din Gaza City și nu ne vom preocupa de viața lor atât timp cât Netanyahu a decis să îi ucidă. Începerea acestei operațiuni criminale și extinderea ei înseamnă că nu veți primi niciun prizonier, nici viu, nici mort, iar soarta lor va fi aceeași ca a lui (Ron Arad)”, se arată în mesajul citat de CNN.

Arad a fost un ofițer al Forțelor Aeriene Israeliene, responsabil cu sistemele de armament, care a dispărut în timpul unei misiuni în 1986, în Liban, și despre care se crede că a fost capturat de gruparea militară Amal și ulterior predat Hezbollah.

Într-o declarație ulterioară, Hamas a spus că se pregătesc să lupte și a avertizat: ”Gaza va fi un cimitir pentru soldații voștri”.

Presiuni tot mai mari asupra lui Netanyahu

Declarația Hamas vine în contextul în care furia publică împotriva lui Netanyahu și a guvernului său continuă să crească în Israel, demonstrațiile săptămânale din Tel Aviv – care cer încetarea războiului și un armistițiu – atingând un punct de maximă intensitate, unele familii ale ostaticilor fiind în fruntea protestelor.

Joi, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, Effie Defrin, a încercat să liniștească familiile ostaticilor după ce a fost întrebat de un reporter dacă armata știe unde se află aceștia.

„Ostaticii sunt mereu în gândurile noastre”, a spus Defrin, adăugând: „Vom face tot posibilul pentru a evita să le facem rău.”

Totuși, multe familii ale ostaticilor au afirmat că planurile Israelului de a cuceri orașul vor echivala cu o condamnare la moarte pentru cei dragi. În Gaza se mai află 48 de ostatici, dintre care 20 se crede că sunt în viață.

Într-un videoclip distribuit săptămâna aceasta de Forumul Familiilor Ostaticilor și Dispăruților, Einav Zangauker, mama ostaticului israelian Matan Zangauker, stă în fața casei lui Netanyahu împreună cu alte familii ale ostaticilor, strigând cu disperare: „Ieși afară și spune-mi cum m-ai mințit în față și mi-ai spus că vei avea un acord și îi vei aduce pe toți înapoi. Ieși și spune-mi cum m-ai mințit”, strigă Zangauker în videoclip.

Între timp, condamnarea internațională a acțiunilor Israelului continuă să crească, Uniunea Europeană – cel mai mare partener comercial al Israelului – propunând sancțiuni, iar un raport al unei Comisii a Națiunilor Unite concluzionând că Israelul comite genocid.

#ostatici israelieni, #Hamas, #razboi Gaza, #Israel, #Gaza City, #Benjamin Netanyahu , #Razboi Gaza
