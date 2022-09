Un bărbat înarmat a luat 12 ostatici într-o agenţie a Băncii Georgiei. "Cere două milioane de dolari. Sunt bombe care vor exploda" VIDEO

Un bărbat înarmat a luat marţi, 20 septebrie, 12 persoane ostatice într-o bancă din centrul Georgiei şi cere sume importante de bani în schimbul eliberării acestora, anunţă autorităţile acestei ţări din Caucaz, relatează AFP.

Ministerul georgian de Interne anunţă că suspectul s-a baricadat într-o agenţie a Băncii Georgiei, la Kutaisi, un oraş cu aproximativ 150.000 de locuitori.

”Pentru moment, în clădire sunt 12 ostatici”, anunţă ministerul într-un comunicat.

Poliţia a venit la faţa locului, iar o anchetă a fost deschisă cu privire la un ”act terorist, luare de ostatici şi port de armă”, precizează el.

Postul independent de televiziune Mtavari TV a difuzat o înregistrare video făcută de către un ostatic cu telefonul, în care par să apară dispozitive explozive în apropierea intrării.

Difficult situation in Kutaisi, where today an assailant broke into the Bank of Georgia and took 12 hostages. He appears to have IEDs strapped to his body and the entrance of the bank, threatens to detonate them. His demands: $2 million, helicopter, Russian flag and a fishing rod pic.twitter.com/bsSHH67gc2