Poliția elvețiană a anunțat că autorul unei luări de ostatici într-un tren, în vestul Elveţiei, un iranian în vârstă de 32 de ani, înarmat cu un topor şi un cuţit, a fost ”rănit mortal” în timpul unui asalt, iar persoanele pe care le ţinea ostatice au fost eliberate tefere, relatează AFP.

Autorul luării de ostatici este un ”solicitant de azil” iranian în vârstă de 32 de ani, înarmat cu un topor şi un cuţit, care vorbea farsi şi engleză, a anunţat într-o conferinţă de presă, un purtător de cuvânt al poliţiei cantonale din Vaud, Jean-Christophe Sauterel.

”În acest stadiu al anchetei, motivaţiile autorului nu sunt cunoscute”, anunţă autorităţile.

Purtătorul de cuvânt a subliniat asupra faptului că identitatea autorului luării de ostatici este în continuare verificată.

Această luare de ostatici a început joi seara, către ora locală 18.35 (19.35, ora României), şi s-a încheiat către ora locală 22.30 (23.30, ora României).

Autorul l-a forţat pe conductorul ramei staţionate în Gara Essert-sous-Champvent, situată la aproximativ şase kilometri de Yverdon, în apropiere de Neuchâtel, să plece din post şi să se alăture celorlalţi pasageri.

Forţele de ordine au fost alertate de către pasageri, iar negocieri cu autorul luării de ostatici s-au desfăşurat în parte pe mesageria Whatsapp şi prin intermediul unui interpret în farsi, limba majoritară în Iran.

Autorităile au luat până la urmă decizia de a da un asalt.

Autorul luării de ostatici a fost împuşcat de către un poliţist, asupra căruia se arunca cu toporul, în timp ce un grup de intervenţie care s-a urcat la bordul trenului imobilizat a reuşit să se interpună între atacator şi ostatici.

Este vorba despre 15 ostatici în total, 14 pasageri şi conductorul trenului.

Poliţiştii au intrat în acţiune către ora locală 22.15 (23.15, ora României).

O înregistrare video difuzată pe X surprinde rama imobilizată, în timpul nopţii, înaintea mai multor explozii foarte luminoase.

BREAKING‼️

A 32-year old Iranian asylum seeker has been shot dead by Swiss police after he threatened passengers on a train which he held hostage for 4 hours. He was armed with an axe and knife and tried to attack a police officer who then shot and fatally wounded the Iranian. pic.twitter.com/bscgK9LYWg