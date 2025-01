Primele imagini cu cele trei tinere care s-au aflat în captivitatea teroriștilor Hamas. Două dintre ele au legături cu România VIDEO

Romi Gonen, Emily Damari şi Doron Steinbrecher, care s-au aflat în captivitatea Hamas timp de 471 de zile, în Gaza, au fost eliberate duminică, 19 ianuarie, şi sunt deja alături de familiile lor.

După anunţul venit din Israel, preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis că România salută eliberarea primului grup de ostatici, inclusiv un român şi un cetăţean de origine română, ca urmare a Acordului din Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a declarat extrem de emoţionat, el menţionând că întreaga naţiune le îmbrăţişează pe Romi, Emily and Doron.

În social media au apărut imagini cu momentul în care cele trei ostatice au fost încredinţate de Crucea Roşie forţelor speciale ale IDF, dar şi cu Emily Damari în timpul unui apel video cu familia sa, după ce s-a întâlnit cu mama sa. Tânăra are o mână bandajată şi se pare că are degete lipsă.

The IDF releases footage showing the moment the Red Cross handed over hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher to special forces in the Gaza Strip. pic.twitter.com/8Ht21aXRfM

EMILY DAMARI IS BACK WITH HER FAMILY!

She is clearly injured, missing fingers, but clearly overjoyed to be back home. I can’t even think what she has been through, and i pray for her to recover fully physically and mentally 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/yU2nyjwZKi