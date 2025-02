Trei ostatici capturați de Hamas în octombrie 2023 au fost eliberați. Au fost predați Crucii Roșii. Arătau foarte slabi, palizi şi suferinzi FOTO VIDEO

Armata israeliană (IDF) a anunţat, sâmbătă dimineaţă, 8 februarie, că a fost notificată de Crucea Roşie că ostaticii eliberaţi Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami le-au fost predaţi de Hamas, informează The Times of Israel.

Crucea Roşie îi aduce la forţele IDF şi Shin Bet din Gaza pentru a fi apoi escortaţi în afara Fâşiei Gaza, a precizat armata.

Trei ostatici israelieni arătau slabi şi palizi când au fost predaţi Crucii Roşii, după ce mai întâi au fost supuşi unei ceremonii de propagandă organizată de Hamas în centrul Gaza.

După ce vehiculul cu ostaticii a sosit în zonă, mai întâi un agent Hamas purtând o mască verde a urcat pe o scenă, ţinând un discurs înflăcărat, în care a anunţat că cei trei ostatici vor fi eliberaţi.

I just realized that Hamas had to physically hold up Ohad Ben Ami the entire time.

He literally couldn't stand or walk on his own. What monsters.