Joi aflam cine ne reprezinta in Intertoto

Curtea de Arbitraj pentru Fotbal va judeca joi, de la ora 14.00, cazul meciului Otelul-FC Vaslui, dupa ce, prima infatisare s-a incheiat cu o amanare, la cererea vasluienilor.

Presedintele Otelului Galati, Marius Stan, a declarat ca nu se poate ca decizia sa nu fie favorabila clubului sau.

"Nu se poate sa nu primim o decizie favorabila, deoarece exista documente in acest sens, acte care dovedesc nevinovatia Otelului. Paraschiv si Szekely au fost utilizati in baza unei hotarari a aceleiasi Comisii de Apel, chiar daca in alta componenta, asa ca nu ne putem astepta decat la o decizie favorabila clubului nostru si, implicit, suporterilor nostri", a declarat Stan.

Saptamana trecuta, Comisia de Apel a FRF a hotarat ca FC Vaslui sa castige cu 3-0 meciul cu Otelul, deoarece galatenii i-au folosit pe Paraschiv si Szekely in respectiva partida. Daca decizia va fi pastrarea rezultatului din teren, respectiv 1-1, Otelul ar urca pe locul 7 in clasamentul Ligii I si ar fi reprezentanta Romaniei in Cupa UEFA Intertoto.

Ads