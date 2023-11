Ruptura totala la Otelul Galati

Omul care a adus primul titlu din istoria Galatiului, Dorinel Munteanu, este foarte aproape de a pleca de la Otelul, presedintele gruparii de la malul Dunarii, Marius Stan, anuntand ca tehnicianul are la dispozitie doar 48 de ore pentru a semna noul contract.

Actuala intelegere a lui Dorinel cu Otelul expira in data de 30 iunie iar discutiile referitoare la un nou contract treneaza. Dorinel solicita un salariu considerabil si cateva clauze care sa-l "blindeze" in cazul in care echipa nu va mai repeta performantele din acest sezon.

"Daca in 48 de ore nu accepta oferta noastra, ne vom reorienta spre un alt antrenor! Dupa aceste 48 de ore, ne apropiem data 9 iunie, apoi se reuneste lotul si trebuie sa avem un antrenor cu care sa stabilim strategia pentru noul sezon", a spus Marius Stan la DigiSport.

Presedintele campioanei a precizat ca Munteanu este in continuare prima optiune, totul depinzand de antrenor.

"Sanse sunt sa ramana, depinde de cat de repede raspunde. Nu o sa cheltuim banii pe un antrenor cu nume sau pe doi-trei jucatori, avem alte planuri cu acesti bani", a mai spus Stan.

In replica, Dorinel Munteanu a fost si el destul de acid la adresa presedintelui Otelului.

"Nu consider o aroganta ca niste impresari sa iti reprezinte interesele financiare. Daca el a spus ca sunt sanse sa nu raman la Galati, poate stie mai bine.

Mi-a trimis o oferta, mi-a dat un termen de doua zile... poate ii raspun acum, poate raspund mai tarziu. O sa am o discutie cu el ca sa nu mai vorbim la televizor, sa vedem unde a fost aroganta aceea.

Imi doresc sa raman la Galati, dar daca nu se poate, nu se poate", a declarat si Dorinel.

Ruptura dintre antrenor si echipa campioana a venit dupa ce primul a decis sa lase in seama impresarilor negocierea noului sau contract, lucru ce l-a deranjat teribil pe seful Otelului.

Ads

Divortul verii in fotbalul romanesc: Dorinel, pe picior de plecare de la Otelul

Marius Stan si-a trimis si el reprezentantii la negocieri si de aici lucrurile au degenerat.

Un alt motiv de ruptura intre antrenor si presedinte este si strategia clubului, Dorinel intentionand sa cumpere cel putin 3 jucatori de mare valoare, pentru a face o figura frumoasa in Liga Campionilor, in timp ce Stan prefera ca echipa sa se bazeze in continuare pe fotbalisti din propria pepiniera sau foarte ieftini.

Dorinel Munteanu o antreneaza pe Otelul Galati din 2009.

Ads