Iancu, negru de suparare: Marius Stan e un om patat. Otelul Galati nu ia campionatul

Otelul Galati nu va castiga titlul, sustine patronul gruparii FC Timisoara, Marian Iancu.

"Acum imi dau seama ca Otelul n-are cum sa ia campionatul, pentru ca nu ai cum sa castigi asa titlul. Sunt sigur ca n-au cum sa ia campionatul. Sunt bulversat! Cum de nu a avut bani Pandurii sa-si plateasca datoriile? De ce n-a platit din banii de pe urma drepturilor tv?" Nu inteleg cum au ajuns gorjenii in situatia asta", a spus Marian Iancu la GSP TV.

Iancu afirma ca modul in care Otelul a castigat 3 puncte la masa verde nu se compara cu situatia in care Timisoara a castigat la masa verde sezonul trecut cu Rapid.

"Una e sa castigi la masa verde cum am facut-o noi anul trecut cu Rapid si una e sa castigi in modul in care a facut-o Otelul", mai spune Iancu.

Apoi, Iancu l-a atacat dur pe presedintele Otelului Galati, Marius Stan: "Nu cumva Otelul si Pandurii au facut cantonamentul in acelasi loc, la Brasov? Stan poate pacali pe oricine, dar nu pe mine. A facut parte din Cooperativa si e un om patat".

Otelul Galati a castigat la masa verde partida din etapa a 19-a a Ligii 1 pe care trebuia s-o joace la Targu Jiu, cu Pandurii, dupa ce gorjenii nu si-au platit la timp datoriile.

Cu aceste trei puncte obtinute la masa verde, galatenii ajung la 42 de puncte acumulate in 19 etape si se distanteaza la 8 puncte in fruntea clasamentului Ligii 1 fata de cea de-a doua clasata, FC Timisoara, care are insa un meci mai putin disputat.

