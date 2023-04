Marius Stan: Ar trebui sa ne luam la palme

Presedintele Otelului Galati, Marius Stan, a criticat dur prestatia jucatorilor galateni in partida cu Pandurii Targu Jiu.

"Ar trebui sa ne bucuram ca am luat un punct dupa acest meci. Vazand ce adversar am avut in fata, ar trebui sa ne luam la palme. Cei de la Pandurii au fost modesti, dar noi am fost si mai modesti. A fost un meci care arata cum nu trebuie jucat fotbalul", a spus Stan la GSP TV.

Otelul Galati si Pandurii Targu Jiu au terminat la egalitate, scor 1-1, intalnirea jucata vineri in cadrul etapei a 25-a a Ligii I.

In urma acestui rezultat, galatenii raman pe pozitia a 8-a, cu 36 de puncte, in timp ce gorjenii urca pe locul 15, cu 25 de puncte.

