Opinii: De ce este Otelul Galati campioana de toamna

Directorul general al clubului dunarean, Marius Stan, este absolvent de metalurgie al facultatii de profil din Galati. Mana sa dreapta, Dorinel Munteanu, top modelul selectiilor sub tricolor, si-a imbogatit studiile la apriga scoala de fotbal germana. Ambii au conceput un otel special in laboratorul lor.

(I) DURITATEA SPORITA: Provine de la munca robilor in tricouri, care-si fac norma de sudoare fara injuraturi in gand, ci cu convingerea ca doar mintea si inima ii scot din anonimat. De altfel, primele roade s-au consemnat: Rapa si Ilie au infruntat recent, cu echipa nationala, pe una din baroanele fotbalului mondial - Italia.

(II) LIPSA DE IMPURITATI: Cei de la Otelul n-au acordat nicio sansa suficientei, autocontemplarii, desi majoritatea adolescentina a lotului ii putea lesne impinge intr-o asemenea capcana. Junimea galateana e batrana in gandire, atunci cand da teza la fotbal. Visurile de preamarire si vedetismul nu au bilete de intrare in curtea stadionului. Instalarea in cel mai ravnit fotoliu al clasamentului nu e nicidecum sub semnul hazardului ori a unor conjuncturi favorabile.

(III) FIABILITATEA: Cu exceptiile sincopelor de la Cluj, Vaslui si Timisoara armele Krupp ale lui Dorinel Munteanu au functionat cu repetitie de succese. Unii au asemuit parcursul clubului de la Dunare cu cele ale altor formatii care au facut ca provincia sa sfideze galoanele gruparilor bucurestene. Aceasta abordare ramane subreda, fie si daca se reaminteste zicatoarea cu case si obiceiuri.

Mai poate fi observat un lucru. Tandemul Stan-Munteanu este extrem de laconic in declaratii. Cand vorbesc, o fac cu respect de adversar si pentru ca asa o cere protocolul. Cei doi prefera balonul in plasele competitoarelor decat sa emita fraze sforaitoare si interminabile. Extinzand, in arena Otelului ar fi suficiente doar doua cuvinte: "Ja" si "Nein". Ar mai fi ceva.

(IV) REZISTENTA LA RUPERE: Cand esti mai usor, povarnisul catre primul loc se parcurge cu efort diminuat, iar stationarile sunt mai rare. Cum rucsacul bugetar al clubului nu sufera de obezitate..."Noroc" de scutirea fortata a facturii de electricitate pe motiv banal de nocturna inexistenta.

(V) INALTA ALIERE: Publicul sustinator impinge pasional echipa spre victorii. Este civilizat, bun cunoscator al fenomenului si nu uita ca fotbalul ramane totusi un spectacol ce trebuie tratat ca atare.

Una peste alta, performanta Otelului este o rezultanta imposibil a fi demontata.

