Sindicatele ArcelorMittal Galati au renuntat la cresterile salariale

Sindicatele de la ArcelorMittal Galati au acceptat, vineri, prelungirea actualului contract colectiv de munca pana in decembrie 2009, fara indexari salariale in cazul in care evolutia starii financiare a combinatului nu se amelioreaza.

Cele 11 sindicate reprezentative din combinatul siderurgic ArcelorMittal Galati au acceptat, vineri, propunerea patronatului de a prelungi actualul contract colectiv de munca al societatii pana la 31 decembrie 2009, fara majorarea salariilor. In schimb, sindicatele au pus doua conditii, informeaza NewsIn.

"Am fost de acord sa prelungim contractul un an, pana la 31 decembrie 2009, si sa renuntam la indexarea salariilor cu rata inflatiei, dar am cerut sa ne intalnim cu patronatul in primele zece zile ale fiecarui trimestru si sa analizam situatia economico-financiara a companiei.

Daca in acele intalniri trimestriale, se dicteaza de catre parti o << stare de normalitate >>, atunci sa negociem obligatoriu capitolul salarizare si protectie sociala, iar rezultatul negocierii sa fie aplicat retroactiv, de la 1 ianuarie 2009", a declarat, vineri, presedintele sindicatului Solidaritatea, Gheorghe Tiber.

Administratia ArcelorMittal Galati nu a raspuns pe loc cererii formulate vineri de sindicate. "Initial, patronatul a spus ca nu poate accepta asa ceva. Ulterior, a cerut time-out sa se gandeasca pana marti, 25 noiembrie", a spus Tiber.

Tot marti, partile vor defini in detaliu notiunea de "stare de normalitate" a societatii. Practic, liderii sindicali vor sa stabileasca impreuna cu patronatul o serie de indici de productie care, odata atinsi, sa arate ca situatia economico-financiara a combinatului s-a ameliorat si, ca atare, partenerii sociali pot incepe sa negocieze drepturilor angajatilor, cu acordarea unor cresteri salariale.

Administratia si sindicatele de pe platforma siderurgica ArcelorMittal Galati au demarat negocierea contractului colectiv de munca pe 2009 la inceputul lunii octombrie. Initial, sindicatele au cerut cresteri salariale de 32,3%, astfel incat salariul minim al unui muncitor calificat sa creasca de la 833 de lei la 1.100 de lei anul viitor.

Ulterior, organizatiile sindicale si-au redus semnificativ revendicarile, cerand indexarea salariilor la 1 ianuarie 2009 cu rata inflatiei pe 2008. Patronatul a raspuns ca nici macar aceasta ultima solicitare nu este sustenabila deoarece combinatul are din ce in ce mai putine comenzi din partea clientilor si este nevoit sa-si inchida unele capacitati de productie pentru a reduce stocurile.

Combinatul ArcelorMittal Galati a inceput, in a doua decada a lunii octombrie, procesul de oprire a instalatiilor, pe fondul scaderii comenzilor de produse siderurgice. Sunt sau urmeaza a fi inchise temporar mai multe sectii din Uzina de Otelarii Refractare, Uzina de Laminate Plate si Uzina Aglomerare Furnale.

Muncitorii ramasi fara activitate asigura paza instalatiilor oprite, participa la revizia utilajelor ori sunt redistribuiti in alte sectoare, preluand astfel activitatile prestate pana acum de subcontractori. Este prognozata o scadere a productiei cu 50%, cu revenire la nivelul normal de productie cel mai tarziu la finele lunii aprilie 2009, au anuntat liderii sindicali, citand oficiali din administratia companiei.

Pentru a-si reduce costurile, unitatea nu mai deschide nicio schema de plecari voluntare cu acordarea de plati compensatorii pana la sfarsitul acestui an, suspenda contractele cu firmele terte si amana investitiile tehnologice pentru anul viitor, continuand doar proiectele de mediu si de imbunatatire a conditiilor de lucru.

De asemenea, este sistata plata orelor suplimentare si a bonusului lunar de realizare a planului de productie. Tot in scopul reducerii costurilor, instruirile externe si angajarile sunt stopate si sunt impuse restrictii oficialilor companiei si personalului TESA.

Astfel, sefii ArcelorMittal Galati nu mai au voie sa zboare la business class si sa se deplaseze cu taxiul atunci cand se afla in delegatie, nu mai beneficiaza de catering la birouri, iar roamingul cardurilor 3G este anulat.

Functionarii de la birouri au limita la convorbirile de pe fix si de pe mobil, trebuie sa printeze documente pe ambele pagini ale unei foi folosind optiunea "Draft" a imprimantelor si sa ceara acordul top-managementului pentru printurile color, trebuie sa opreasca lumina si caldura cand ies din birou si sa foloseasca grupati masinile de serviciu, se arata intr-un mail expediat salariatilor de managementul ArcelorMittal Galati.

Restrangerea activitatilor din combinat a constituit o lovitura de proportii pentru firmele aflate in relatii contractuale cu producatorul de otel, care au fost nevoite sa trimita in somaj aproape 1.000 de muncitori.

Conducerea Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca a apreciat ca valul de concedieri va continua si in perioada urmatoare, prognozand o crestere a ratei somajului de la 5,8% in octombrie la 6% in noiembrie.

ArcelorMittal este cea mai mare companie de otel din lume, avand 330.000 de angajati in peste 60 de tari. In Romania, compania detine combinatele de la Hunedoara si Galati, producatorii de tevi din Roman si Iasi, precum si operatorul portuar Romportmet Galati.

