Ce se întâmplă cu colesterolul când bei regulat oțet de mere

Oțetul de mere este adesea promovat ca un stimulent natural pentru sănătate, iar unele cercetări sugerează că ar putea avea chiar și un efect ușor asupra nivelului de colesterol.

Cât de mult poate scădea oțetul de mere colesterolul?

Recenziile sistematice și meta-analizele studiilor clinice arată că consumul regulat de oțet de mere poate reduce colesterolul total, în medie, cu 6–7 mg/dL.

Poate să nu pară mult, dar schimbările mici se pot aduna în timp, mai ales atunci când sunt combinate cu obiceiuri sănătoase precum o dietă echilibrată, mișcare regulată și menținerea unei greutăți normale.

Modificările par să fie cele mai vizibile la persoanele care au deja colesterol ridicat sau diabet de tip 2. Totuși, oțetul de mere nu pare să scadă LDL (colesterolul „rău”) și nici să crească HDL (colesterolul „bun”).

Așadar, deși poate reduce ușor colesterolul total, nu îți va transforma complet profilul lipidic. Cu toate acestea, pentru unele persoane, chiar și o reducere modestă poate fi semnificativă, mai ales când este luată în considerare alături de alte alegeri sănătoase de stil de viață.

Cum îl scade oțetul de mere?

Principalul ingredient activ din oțetul de mere este acidul acetic. Acesta poate ajuta la reducerea producției de grăsimi în ficat și poate sprijini eliminarea colesterolului prin bilă.

Unele studii sugerează că ar putea îmbunătăți sensibilitatea la insulină, ceea ce ajută organismul să gestioneze mai bine glicemia și poate influența indirect nivelul colesterolului.

Totuși, cele mai puternice efecte au fost observate în studii pe animale. Cercetările pe oameni sunt încă limitate și inconsistente, astfel încât nu există încă o imagine clară asupra beneficiilor reale.

Chiar și așa, dovezile existente susțin ideea că oțetul de mere poate fi un mod blând și natural de a sprijini sănătatea metabolică generală, chiar dacă efectul asupra colesterolului este modest.

Cât ar trebui să consumi?

În majoritatea studiilor, participanții au băut aproximativ o lingură (sau mai puțin) pe zi. De obicei, este necesar să fie consumat zilnic timp de cel puțin 8 săptămâni sau mai mult pentru a observa efecte.

De obicei este diluat în apă, nu doar pentru a-l face mai ușor de băut, ci și pentru a proteja dinții și stomacul de aciditate.

Îl poți amesteca cu miere sau îl poți folosi ca dressing pentru salată – nu trebuie să fie neplăcut la gust ca să fie eficient.

Considerații privind siguranța

Oțetul de mere este, în general, sigur în cantități mici, dar există câteva aspecte de luat în considerare:

Eroziunea smalțului dentar: Consumul excesiv sau pe termen lung poate eroda smalțul. Pentru a preveni acest lucru, diluează-l cu apă și bea-l cu ajutorul unui pai.

Probleme digestive: Poate provoca disconfort digestiv, cum ar fi dureri de stomac sau reflux acid. Poți lua oțetul după ce mănânci sau îl poți dilua pentru a reduce aceste efecte.

Oțetul de mere nu este un substitut pentru tratamentele dovedite împotriva colesterolului, cum ar fi statinele, sau pentru obiceiurile sănătoase de viață. Cel mai bine este să fie privit ca un mic ajutor suplimentar, alături de strategii bazate pe dovezi, scrie verywellhealth.com.

