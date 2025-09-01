Otilia și Bekir Ali, nuntă de poveste în Turcia. Artista a avut două rochii de mireasă FOTO

Otilia și Bekir Ali, nuntă de poveste în Turcia. Artista a avut două rochii de mireasă FOTO
Otilia a vorbit despre nuntă FOTO: Instagram/ Otilia

Otilia și Bekir Ali și-au unit destinele printr-o ceremonie spectaculoasă desfășurată în Turcia, care s-a întins pe durata a două zile și a adunat numeroși invitați.

Weekendul trecut, artista s-a căsătorit, exact așa cum anunțase anterior, printr-o serie de festivități care au debutat sâmbătă și s-au încheiat duminică dimineața, după o noapte plină de distracție.

Prima zi a adus o ceremonie inspirată din tradițiile turcești, unde Otilia a impresionat prin apariția sa într-un caftan alb cu aer imperial, ce amintea de fastul sultanatelor. Pentru această ținută, cântăreața a colindat Istanbulul două zile, oscilând inițial între mai multe variante, inclusiv una roșie, dar în cele din urmă a ales albul, decizie primită cu bucurie și de familie.

Ce tradiții au respectat la nuntă

Ritualul henna, costumele tradiționale, lăutarii și dansurile orientale au conturat atmosfera de poveste, în cadrul restaurantului Therma Yalova, deținut de familia mirelui. De la eveniment nu a lipsit nici momentul amuzant în care verii miresei au urmat obiceiul de a „bloca” ieșirea din casă până când mirele a „plătit” simbolic pentru a o lua.

Duminică, 31 august, a venit rândul petrecerii propriu-zise, desfășurate într-un hotel de cinci stele. Mireasa a schimbat registrul și a ales o rochie albă, modernă și cu un croi îndrăzneț, în timp ce Bekir Ali a mizat pe eleganța clasică a unui costum negru și a unei cămăși albe. Evenimentul a reunit aproximativ 250 de invitați, printre care și 30 de rude venite special din România. Aceștia au adus în Turcia atmosfera de acasă, jucând chiar și o horă pe ringul de dans.

Meniul a îmbinat preparate tradiționale turcești cu feluri preferate de Otilia, iar la desert au fost pregătite două torturi: unul pentru cuplu și unul dedicat miresei – un velvet cake cu banane și căpșune. Seara a fost animată de un amestec muzical cu influențe românești și turcești, de coveruri și de un DJ renumit, care au întreținut distracția până dimineață.

Pe Instagram, artista a împărtășit câteva dintre momente, unde apare dansând cu zâmbetul pe buze, dovadă că nunta cu Bekir Ali a fost una de neuitat.

