Nunta Otiliei, cu întorsătură de ultim moment: rochia de mireasă, schimbată chiar înainte de marele eveniment

Otilia, cunoscută pentru piesa Bilionera, se pregătește să spună „da” și în fața invitaților, după ce cununia civilă a avut loc în 2023, în Turcia. Artista și soțul ei, Bekir Ali, organizează la sfârșitul lunii august două zile de petrecere, cu fast și tradiții respectate la detaliu. Evenimentul va fi împărțit în două mari momente: pe 30 august, ceremonia turcească, iar pe 31 august, o nuntă luxoasă cu influențe românești. În total, peste 1.000 de persoane sunt așteptate să le fie alături.

Cântăreața spune că ultimele zile dinaintea marelui eveniment sunt extrem de aglomerate.

„Sunt în Turcia, suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile. Astăzi vin rudele mele din partea mamei în Turcia, verișorii, unchii și tata va veni cu o zi înainte de nuntă cu rudele lui. Familia soțului stă lângă o zonă termală, Ialva și aici își fac vacanța cei din partea mamei. E al treilea an când vin, stau la pensiunea familiei soțului meu. Sunt foarte entuziasmați cu toții”, povestește Otilia pentru Cancan.

Otilia, detalii despre nuntă

Pentru cele două seri, artista a ales ținute speciale, după ce s-a consultat cu soacra ei. „Vom avea două petreceri, una pe 30 și a doua pe 31, practic două nunți. Pe 30 va fi cea tradițională turcească. Nu am împărțit invitații, e la liber pentru toată lumea din comunitate, deci ne așteptăm să vină undeva la 1.000 de persoane. Am vorbit cu toată lumea, pentru că aici unde locuiește familia soțului este o comunitate mică și unită, deci invitația a fost transmisă pe cale verbală. Voi purta o rochie din caftan albă, așa cum purtau sultanele, voi fi vopsită cu hena. Inițial, rochia trebuia să fie roșie, dar într-un final am decis să o luăm albă pentru că familia soțului este din Georgia și e mai potrivită albă. Soacra mea a fost cu mine să aleg toate rochiile, este cea mai tare și m-a ajutat mult. A doua zi, pe 31 august, va fi altfel de petrecere, una pe lux. Atunci voi avea o ținută de mireasă albă, elegantă, o rochie de mireasă de lux”, a dezvăluit vedeta.

Și meniul, și locația sunt alese cu atenție. „O să facem petrecerea la un hotel de cinci stele, cu un restaurant foarte frumos. Meniul este special, mâncarea tradițională turcească. Vom avea două torturi, unul care ne-a plăcut nouă din meniu și altul ales așa pe gustul meu. Un velvet cake cu banane și căpșune, foarte bun. Vom avea o trupă care va cânta coveruri, va cânta și muzică turcească și românească, dar și un DJ. La mine la nuntă nu cânt, să-mi mai cânte și mie alții că eu am cântat destul”, a spus Otilia.

După nuntă, luna de miere va trebui să mai aștepte, pentru că artista are o agendă încărcată de concerte. Totuși, își dorește să își întemeieze cât mai curând o familie. „Toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că am concerte. M-am stabilit în Turcia în mare parte, vin în țară doar când am lucruri de rezolvat. Ne dorim copii, e timpul. Dacă nu se poate, mă duc la o clinică de fertilizare in vitro, dar momentan nu e cazul”, a mai declarat ea.

