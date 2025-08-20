Nunta Otiliei, cu întorsătură de ultim moment: rochia de mireasă, schimbată chiar înainte de marele eveniment

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 17:00
523 citiri
Nunta Otiliei, cu întorsătură de ultim moment: rochia de mireasă, schimbată chiar înainte de marele eveniment
Otilia a vorbit despre nuntă FOTO: Instagram/ Otilia

Otilia, cunoscută pentru piesa Bilionera, se pregătește să spună „da” și în fața invitaților, după ce cununia civilă a avut loc în 2023, în Turcia. Artista și soțul ei, Bekir Ali, organizează la sfârșitul lunii august două zile de petrecere, cu fast și tradiții respectate la detaliu. Evenimentul va fi împărțit în două mari momente: pe 30 august, ceremonia turcească, iar pe 31 august, o nuntă luxoasă cu influențe românești. În total, peste 1.000 de persoane sunt așteptate să le fie alături.

Cântăreața spune că ultimele zile dinaintea marelui eveniment sunt extrem de aglomerate.

„Sunt în Turcia, suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile. Astăzi vin rudele mele din partea mamei în Turcia, verișorii, unchii și tata va veni cu o zi înainte de nuntă cu rudele lui. Familia soțului stă lângă o zonă termală, Ialva și aici își fac vacanța cei din partea mamei. E al treilea an când vin, stau la pensiunea familiei soțului meu. Sunt foarte entuziasmați cu toții”, povestește Otilia pentru Cancan.

Otilia, detalii despre nuntă

Pentru cele două seri, artista a ales ținute speciale, după ce s-a consultat cu soacra ei. „Vom avea două petreceri, una pe 30 și a doua pe 31, practic două nunți. Pe 30 va fi cea tradițională turcească. Nu am împărțit invitații, e la liber pentru toată lumea din comunitate, deci ne așteptăm să vină undeva la 1.000 de persoane. Am vorbit cu toată lumea, pentru că aici unde locuiește familia soțului este o comunitate mică și unită, deci invitația a fost transmisă pe cale verbală. Voi purta o rochie din caftan albă, așa cum purtau sultanele, voi fi vopsită cu hena. Inițial, rochia trebuia să fie roșie, dar într-un final am decis să o luăm albă pentru că familia soțului este din Georgia și e mai potrivită albă. Soacra mea a fost cu mine să aleg toate rochiile, este cea mai tare și m-a ajutat mult. A doua zi, pe 31 august, va fi altfel de petrecere, una pe lux. Atunci voi avea o ținută de mireasă albă, elegantă, o rochie de mireasă de lux”, a dezvăluit vedeta.

Și meniul, și locația sunt alese cu atenție. „O să facem petrecerea la un hotel de cinci stele, cu un restaurant foarte frumos. Meniul este special, mâncarea tradițională turcească. Vom avea două torturi, unul care ne-a plăcut nouă din meniu și altul ales așa pe gustul meu. Un velvet cake cu banane și căpșune, foarte bun. Vom avea o trupă care va cânta coveruri, va cânta și muzică turcească și românească, dar și un DJ. La mine la nuntă nu cânt, să-mi mai cânte și mie alții că eu am cântat destul”, a spus Otilia.

După nuntă, luna de miere va trebui să mai aștepte, pentru că artista are o agendă încărcată de concerte. Totuși, își dorește să își întemeieze cât mai curând o familie. „Toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că am concerte. M-am stabilit în Turcia în mare parte, vin în țară doar când am lucruri de rezolvat. Ne dorim copii, e timpul. Dacă nu se poate, mă duc la o clinică de fertilizare in vitro, dar momentan nu e cazul”, a mai declarat ea.

Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO
Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO
Delia revine în prim-plan cu noi imagini care au captat imediat atenția fanilor. Artista a publicat pe Instagram fotografii în care poartă un costum de baie army, într-o serie de ipostaze...
Florin Dumitrescu dezvăluie o rețetă perfectă de vară: ingredientele care fac diferența
Florin Dumitrescu dezvăluie o rețetă perfectă de vară: ingredientele care fac diferența
Chef Florin Dumitrescu reușește să surprindă mereu pasionații de gastronomie prin reinterpretarea preparatelor tradiționale. De această dată, atenția s-a concentrat asupra unui clasic...
#Otilia Bilionera, #otilia nunta, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste mare in familia Hagi! Ianis, tata pentru prima data: sotia sa a nascut un baietel
ObservatorNews.ro
Cum se obtine voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent si cine il poate solicita
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scurtă istorie a celor mai cunoscute tipuri de ceasuri bărbătești
  2. Nunta Otiliei, cu întorsătură de ultim moment: rochia de mireasă, schimbată chiar înainte de marele eveniment
  3. Descoperire remarcabilă în Sicilia: După 70 de ani de săpături la o vilă romană antică, arheologii au găsit un mozaic cu un obiect modern FOTO
  4. Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO
  5. Florin Dumitrescu dezvăluie o rețetă perfectă de vară: ingredientele care fac diferența
  6. Modul în care bei cafeaua de dimineață ar putea să îți crească riscul de cancer de până la șase ori
  7. Reacția Nicoletei Luciu, după ce s-a speculat că s-a despărțit de soțul ei: „O etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”
  8. Schemele complicate ale unui samsar de mașini: câți bani a făcut în două luni. Autoturismele care se iau cel mai ieftin și se vând cel mai bine
  9. Mattia Carnessali, ispita de la Insula Iubirii, și-a distrus mașina de lux într-un accident în București
  10. Concluzia unui tânăr care s-a plimbat prin toată țara. Unde i-a plăcut cel mai mult: "Mi-a distrus percepția asupra orașelor din România"