Otilia, surpriză din partea bunicii lui Bekir Ali. Cadoul primit după nuntă, un gest de apreciere și primire în familie

Otilia Bilionera a fost surprinsă cu un cadou deosebit din partea bunicii lui Bekir Ali, după ce și-a sărbătorit nunta în Turcia, eveniment care a durat două zile și a fost plin de emoții și tradiții.

În semn de apreciere și ca gest de bun venit în familie, bunica mirelui i-a oferit artistei un șirag de perle autentice, simbol al începutului unei noi etape în viața Otiliei.

Cele două ceremonii au fost spectaculoase și au combinat elemente tradiționale turcești și românești. Prima nuntă, la care au participat peste 600 de invitați, a avut loc în zona Termal din Yalova și a fost un adevărat spectacol cultural. Otilia a purtat un caftan alb cu detalii aurii, inspirat de ținutele sultanelor.

A doua ceremonie, mai intimă, s-a desfășurat la un hotel de cinci stele, cu aproximativ 250 de invitați, inclusiv 30 din Suceava, orașul natal al vedetei. Mireasa a strălucit într-o rochie albă cu corset transparent și broderii delicate, completată de o fustă amplă din tulle și accesorii cu perle, transformând-o într-o apariție de poveste.

Cu ce se ocupă soțul Otiliei

Otilia a ținut să clarifice și aspectele financiare legate de soțul ei, subliniind că banii nu sunt un criteriu important în relația lor.

„Probabil da, ne-am gândit și la varianta asta (n.r. să vină în România), dacă ar găsi ceva aici, să aibă ceva de făcut, să-și găsească un rost. Să vină și să stea acasă, nu, la muncă. Nu e bogat. Nu e vreun milionar, se descurcă. Nu ar avea de unde la 23 de ani. Părinți… nu are un tată, a trecut prin ce a trecut, mai mulți bani am eu decât el. Nu asta e important. Eu nu sunt sclava banilor, nu am fost niciodată”, a spus Otilia pentru Antena Stars.

Ads

Vedeta a mai dezvăluit povestea tulburătoare a lui Bekir Ali, care a preluat responsabilitatea familiei de la o vârstă fragedă.

„Când avea 19 ani, tatăl lui s-a sinucis și el a fost cel care l-a găsit împușcat. Tatăl lui făcuse foarte mulți bani, au deschis o afacere, care nu a fost cea mai ok. A pierdut tot, i s-a pus sechestru pe proprietăți, pe absolut tot și-atunci tatăl lui nu a văzut altă scăpare decât să se sinucidă. Toată responsabilitatea i-a căzut iubitului meu pe umeri. El mai are o soră și pe mama lui. A trebuit să renunțe la Facultatea de Arhitectură ca să poată munci și să își întrețină mama și sora. Este un tip descurcăreț și muncitor și a scos-o la capăt”, a povestit Otilia pentru Fanatik.

Ads