Vedeta din România care s-a căsătorit cu iubitul turc mai mic cu 7 ani: ”N-am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară”

Extrem de discretă cu viața personală, cântăreața Otilia Bilionera (31 de ani) a dezvăluit pe rețelele sociale că s-a căsătorit cu iubitul din Turcia.

Otilia a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de proaspătul soț, Bekir Ali, cu care formează un cuplu de peste un an de zile.

”Proaspăt căsătoriți”, a precizat cântăreața pe Instagram, acolo unde a distribuit o fotografie în care cei doi țin în mâini certificatul de căsătorie.

„N-am fost niciodată mai sigură ca acum”, a menționat Otilia Bilionera în urmă cu două luni, atunci când a fost cerută în căsătorie de bărbatul cu 7 ani mai mic decât ea.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. E turc. Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic de vârstă. Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a mărturisit Otilia Bilionera, în cadrul unui podcast postat pe YouTube.

