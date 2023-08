Extrem de discretă cu viața personală, cântăreața Otilia Bilionera (31 de ani) a dezvăluit pe rețelele sociale că a fost cerută în căsătorie, în Turcia.

Otilia a postat pe Instagram o fotografie cu superbul inel cu diamante pe care l-a primit din partea iubitului ei turc. ”N-am fost niciodată atât de sigură”, a precizat românca.

Otilia Bilionera a revenit asupra subiectului, invitată în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”, de la Spectacola și DC News, subliniind că inelul este asemănător cu cel primit pe vremuri de sultana Hurrem, soția de origine ucraineană a celebrului sultan Suleiman..

"Sultana Hürrem, care era ucraineancă, a primit cadou de la sultan un inel cu această formă, la fel, doar că piatra era de smarald. Mie îmi place foarte mult safirul pentru că este o piatră care te ajută să-ţi găseşti drumul în viaţă şi te ghidează, şi am zis că vreau acelaşi model dar piatra să nu fie smarald, ci safir. Şi aşa a şi fost.

E o chestie simbolică, până la urmă. Ar fi fost culmea să fiu singura femeie fără un inel! Dar asta contează cel mai mult: să fim fericiţi şi alături unul de celălalt. Eu consider că dacă un bărbat nu te cere în primii doi ani, nu ai de ce să mai stai. Pentru că atunci e clar că nu e decis, şi atunci nu merită să stai să aştepţi" a mărturisit Otilia în cadrul emisiunii.

„„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. E turc. Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic de vârstă. Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a mărturisit Otilia Bilionera, în cadrul unui podcast postat pe YouTube.

