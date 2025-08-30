De ce a durat 13 ore intervenția polițiștilor în cazul bărbatului din Otopeni, acuzat că l-a ucis pe copilul iubitei sale. Suspectul a fost reținut

Forțele speciale au intervenit vineri seară, 29 august, într-un apartament din Otopeni, unde un bărbat care era suspectat că a ucis un copil care aparținea concubinei sale, sâmbăta trecută, s-a baricadat, scrie HotNews.ro. Intervenția forțelor speciale a avut loc după 13 ore de negocieri.

Când poliția a ajuns la locuință, bărbatul s-a baricadat în apartamentul respectiv și a amenințat că își va ucide și celălalt fiu, în vârstă de un an; însă, după câteva ore, l-a eliberat și l-a încredințat negociatorilor.

Trupele SIAS și SAS au intervenit în forță, intrând simultan pe ușa și pe geamurile locuinței aflate la ultimul etaj al imobilului. Ofițerii de la trupele speciale au stat pe acoperișul clădirii câteva ore pentru a-și pregăti intervenția, potrivit Digi24.

Doi polițiști au coborât în rapel și au pătruns în locuință pe un geam. În același timp, alți luptători de la trupele speciale au spart ușa și au intrat în apartament, iar suspectul a fost încătușat.

Comisarul șef Remus Mugurel Florea, adjunct al șefului IPJ Ilfov, explică faptul că negocierile au durat atât „pentru a evita autovătămarea acestei persoane, dar în final am intrat în forță”.

„Persoana se află în custodia IPJ Ilfov. E în custodia colegilor mei, în siguranță. Negocierile le-au purtat colegii mei negociatori pentru a evita autovătămarea acestei persoane, dar în final am intrat în forță. Colegii de la SAS și SIAS, într-o acțiune comună, în rapel și prin spargerea ușii, am intrat fără să fie vătămată nicio persoană. Negocierea în asta a constat, să-l avem lângă ușă, să putem acționa în siguranță. Colegii mei de la investigații criminale vor continua verificările și vor efectua și percheziții”, a declarat comisarul șef Remus Mugurel Florea, citat de Mediafax.

Întrebat despre amenințările făcute de suspect, Florea a răspuns că „inițial a afirmat că dacă vom intra se va arunca și probabil, inevitabil, și împreună copilul. Dar intervenția noastră a dus ca la scurt timp el să ne predea copilul în siguranță”.

În privința stării copilului salvat, agentul a confirmat că „acesta a fost și controlat de către o echipă medicală și în acest moment nu sunt probleme; copilul este în siguranță împreună cu mama”.

Bărbatul fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. El este cercetat pentru omor calificat.

”La data de 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, cercetările fiind continuate în competență exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”, a transmis, sâmbătă, IPJ Ilfov.

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au fost sesizați că un copil de doi ani și opt luni a fost găsit decedat într-o locuință din Otopeni.

Polițiștii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul mamei victimei. Pentru a nu fi prins de polițiști, el se baricadase într-un apartament din Otopeni.

