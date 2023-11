Influencerii ruși și canalele mari de televiziune din Rusia au abordat la unison subiectul otrăvirii Mariannei Budanova, soția șefului serviciului de informații al armatei ucrainene.

O femeie din Ucraina a urmărit în ultimele 24 de ore canale de Telegram și televiziuni rusești pentru a observa cum a fost mediatizat subiectul otrăvirii soției lui Kiril Budanov.

"Nivelul aberațiilor este la fel de ridicat ca întotdeauna. Nu pot spune că am fost surprinsă.

Canalul de Telegram "Z", cu 600.000 de abonați, a transmis: „Se pare că coordonatorii de la MI6 (n.r. - serviciul de informații externe din Marea Britanie) i-au trimis lui Budanov un fel de semnal care i-a fost foarte clar. Și există sentimentul că nu i-a plăcut”.

Același canal susține că otrăvirile lui Navalni și Skripals sunt, de asemenea, opera MI6.

Un alt influencer purtător de cuvânt al Kremlinului, Serghei Markov, a decis să meargă în altă direcție și să dea vina pe Ucraina pentru otrăvirea doamnei Budanov:

„Este posibil ca Kievul să pregătească o otrăvire în masă în Europa. Poate că „otrăvirea soției lui Budanov” este primul pas către o provocare uriașă. Kievul se teme că nu i se vor da banii și armele pe care le dorește. Prin urmare, Kievul are nevoie disperată de niște atrocități teribile din partea Rusiei. „Otrăvirea soției lui Budanov” înseamnă o săgeată care indică spre Rusia.

Kievul are deja experiență în domeniu. Kievul a ucis cu succes oameni în Bucha și a dat vina pe Rusia pentru asta. Kievul a realizat aproape cu succes otrăvirea în masă a piloților din Armavir. Pe cine va otrăvi Kievul acum pentru a da vina pe Rusia?

Sunt sigur că Zelenski se teme să-i otrăvească pe europeni - europenii s-ar putea să nu-l ierte pentru asta.

Vor otrăvi pe cineva pentru care nu le pare rău, pentru care nu există nimeni care să se ridice cu adevărat - adică opozanții ruși din străinătate. Și vor învinovăți Rusia pentru asta”.

O altă teorie de la unul dintre canalele Z devine și mai bună: „Budanov testează otrăvuri pe soția lui”.

Postarea propagandistei ruse Yulia Vityazeva a sugerat că otrăvirea nu a avut loc cu adevărat.

As many of you have already heard Marianna, the wife of Kyrylo Budanov has been poisoned. Wondering who Russian propagandists have assigned the responsibility for the assassination attempt I went on several popular Russian TG channels. Can't say I was surprised. The level of… pic.twitter.com/TOVW8tUGBh