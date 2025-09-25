Rețeta preferată a Reginei Elisabeta pentru "ouă scrambled" conține două ingrediente surprinzătoare. "Adaugă o notă neașteptată de prospețime"

Ouăle sunt o sursă de proteine, oferă și numeroși nutrienți benefici și pot fi elementul central al unei mese delicioase.

Cu atâtea beneficii, nu e de mirare că ouăle sunt un aliment de bază pentru micul dejun. Totuși, e ușor să intri într-o rutină și să gătești aceeași rețetă în fiecare dimineață.

Se pare că Regina Elisabeta obișnuia să adauge două ingrediente simple în ouăle scrambled, iar acestea făceau o mare diferență la gust.

Lisa Steele, expertă în creșterea găinilor, gazdă a emisiunii Welcome to my Farm de pe CreateTV și autoare a blogului culinar Fresh Eggs Daily, spune că Regina Elisabeta avea o metodă foarte specifică de a-și pregăti ouăle.

„Unul dintre modurile mele preferate [de a găti ouă] este secretul Reginei Elisabeta pentru ouă scrambled (scrob, nr)”, a declarat Steele pentru EatingWell. „Se spune că îi plăcea să adauge un praf de nucșoară și puțină coajă de lămâie rasă. Sună ciudat, dar de fapt e o combinație reușită.”

Potrivit New York Post, nutriționista Lee Holmes susține că a primit rețeta de la un prieten care gătise pentru regină cu ani în urmă. Deși Elisabeta a II-a a murit în 2022, rețeta ei simplă, cu două ingrediente, continuă să fie încercată de oameni ca Steele, care spune că merită testată.

„Am mâncat ouă prăjite cu felii de lămâie înainte și ador prospețimea pe care o aduc citricele”, a explicat Steele. „Ouăle pot fi fade și neutre ca gust, dar zeama de lămâie le înviorează cu adevărat. În acest caz, coaja rasă are același efect. Adaugă o notă neașteptată de prospețime, de care, să fim sinceri, avem cu toții nevoie dimineața.”

Să adaugi un pic de citrice poate fi o modalitate excelentă de a-ți reîmprospăta farfuria de mic dejun.

„Nucșoara”, a adăugat Steele, „oferă o căldură plăcută și fină, care echilibrează foarte bine aciditatea cojii de lămâie. Îmi place să folosesc nucșoară și în alte preparate sărate, cum ar fi macaroanele cu brânză sau quiche-urile, dar și în pâini dulci sau brioșe, deci are sens să o adaugi și în ouă scrambled.”

Adăugarea cojii de lămâie și a unui praf de nucșoară în ouăle scrambled de dimineață le îmbunătățește gustul considerabil. Aciditatea proaspătă a lămâii face ouăle mai ușoare și mai aromate, iar nucșoara aduce o notă savuroasă și reconfortantă, perfectă pentru toamnă.

Pentru a prepara rețeta Reginei Elisabeta, se bat trei ouă cu o lingură de lapte și se asezonează cu sare. Apoi se topește o lingură de unt într-o tigaie mică, la foc mediu. Când untul s-a topit, se pun ouăle și se dă focul mic, amestecând ușor cu spatula până când se încheagă aproape complet.

Când ouăle sunt aproape gătite, se adaugă o linguriță de coajă rasă de lămâie și un praf de nucșoară, împreună cu puțină sare, și se mai amestecă o dată. Servite cu câteva fire de arpagic proaspăt arată minunat și au un gust excelent: într-adevăr, un mic dejun demn de o regină.

„Împreună, lămâia și nucșoara… se completează într-un mod foarte gustos”, a spus Steele despre profilul aromatic al preparatului. „Fiecare îmbucătură îți oferă o explozie de prospețime de la citrice, urmată de notele calde de nucșoară — o asociere neconvențională care funcționează perfect.”

Dacă ești în căutarea unei metode de a-ți reinventa micul dejun obișnuit, încearcă să adaugi puțină lămâie și nucșoară la următoarea porție de ouă jumări. S-ar putea să ai o surpriză plăcută.

