Puterea pervertește

Se știe, doar caracterele puternice rezistă tentației, atunci când se află într-o poziție de putere. Iar în politica noastră actuală, nu prea am dibuit astfel de caractere.

Acum câțiva ani, am ieșit luni întregi, zi de zi, pe ploaie, ger, viscol și ninsoare pentru a demonstra împotriva OUG 13, aia dată "noaptea ca hoții". Ea dezincrimina orice furăciune a unui funcționar public, ce era sub 200 de mii de lei. Ceea ce ar fi scos de sub acuzare mulți, printre care și politicieni de vază, inclusiv Liviu Dragnea.

Pe valul acela de demonstrații, care la un moment dat adusese 600 de mii de oameni în stradă, s-au cățărat mai apoi la putere și cei de la PNL. Adică fix cei care acum au votat cu ambele mâini, în Senat, exact același articol. Ba, ca să fie și mai dihai, au ridicat pragul la 250 de mii de lei. Cu alte cuvinte, frate, aveți voie să furați, dar așa, mai cu măsură! Nu luați și voi, ca ăia de la Aeroportul Otopeni, 22 de milioane de euro șpagă, fiți și voi mai cumpătați...

Trist!

Asta îmi amintește de epoca anilor '90, când s-a dat liber la furat și devalizat tot ce s-a putut, până în anul 2000. Asta așa, ca să-și facă și românii un capital, cât de cât. După aceea, au început să apară, timid, și marile procese. Din care, evident, multe s-au prescris.

Se vede cât de incompetenți (sau unii poate chiar ticăloși) sunt politicienii noștri. Nu doar în țară, dar și în relația cu Uniunea Europeană, de unde, practic, nu se vrea să se obțină bani europeni. Ei mai degrabă își țin pensiile lor speciale babane, decât să vină în țară 3 miliarde de euro. Care ar fi atât de utili, în spitale, școli, sau drumuri. Cum să-și taie ei singuri veniturile? Pentru ce? Pentru noi, ăștia de i-am votat? Niciodată!

Nici măcar nu au fost în stare să poată dovedi cât au pierdut agricultorii noștri din cauza războiului, așa încât au primit doar 10 milioane de euro despăgubiri, sub Bulgaria (17 milioane) și aproape de trei ori mai puțin decât Polonia (care, atenție! nu a avut nivelul nostru de pierderi). Apoi guvernul, ca s-o scoată cât de cât la culoare, a spus că dublează suma. De unde sunt banii ăștia puși de guvern? Din taxele plătite de noi, evident. Deci cum se cheamă asta, când nu ești în stare să primești banii europeni, dar ești capabil să risipești cu mână largă banii românilor?

Apropo de asta, agricultorii bulgari erau azi în stradă cu utilajele, blocând vama Giurgiu - Ruse. Pentru a protesta împotriva sumelor mici primite drept compensări, situație în care pot falimenta.

Avem nu doar oameni incompetenți, și, prin urmare, chiar instituții întregi. ASF, care ar trebui să supravegheze piața financiară de la noi, inclusiv cea a asigurărilor, cum își justifică ea banii încasați de angajații ei, mai ales de șefi? Care sunt plătiți cu niște salarii fabuloase. Ghici din banii cui! Ei au "supravegheat" celebre falimente în ultimii ani, din care Euroins e doar cel mai recent. Și doar el ne costă un miliard și jumătate de euro. Bani recuperați tot de la noi, prin asigurări mult mai scumpe...

Să mai amintesc și de eșecurile cu Schengen, ori de cel cu OMV?

Dacă facem socotelile, se adună zeci de miliarde de euro pe care conducătorii și politicienii noștri ori îi risipesc, ori nu vor sau nu sunt în stare să-i atragă.

Trist!

Scuze, am început cu aia cu "noaptea ca hoții" și am dat în altele. Care, din păcate, sunt chiar la lumina zilei. Ironic, nu?

Acum, mă gândesc dacă îmi pare rău că am ieșit atunci în Piața Victoriei. Sigur, nu!

Acum aș mai ieși?

... Pentru cine?

- Blogul autorului: www.postulzilei.ro

Mircea Gheorghe este caricaturist de la 18 ani, apoi s-a format sa devina inginer si cercetator stiintific, dar mai ales profeseaza in consultanta de sales si marketing. Iar in ultimii ani scrie si picteaza. Asa ca e greu sa-si gaseasca o definitie a ceea ce este... Fiind un curios, inca mai cauta.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

