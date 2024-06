Nouă lovitură adusă banilor publici. Proiectul prin care oficialii care ocupă locuințe de protocol nu vor mai plăti utilități din buzunarul propriu

În ședința de Guvern de joi, Executivul va vota în regim de urgență schimbări drastice la legislația privind locuințele de protocol ale RA-APPS. Potrivit proiectului de OUG, vicepreședinții Senatului, ai Camerei Deputaților, miniștri și asimilați ai acestora precum şi preşedintele Consiliului Legislativ şi Avocatul Poporului care solicită astfel de locuințe își vor putea deconta chiria şi cheltuielile de întreţinere ori taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri de la instituțiile unde lucrează, în contextul în care legea în curs prevede ca oficialii să suporte ei înșiși aceste cheltuieli.

Ce aleși și demnitari pot cere în prezent locuințe de protocol și ce costuri au de achitat

În prezent, pot beneficia de locuințe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcții publice: vicepreședinți ai Senatului şi ai Camerei Deputatilor, miniștri şi asimilați ai acestora, precum şi preşedintele Curtii Constitutionale, preşedintele Curții Supreme de Justiţie, preşedintele Curtii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi Avocatul Poporului, relatează Hotnews.

Diferența foarte importantă în legea aflată în aplicare în prezent este că pentru locuințele de protocol chiria şi cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, după caz, taxele şi impozitele pe cladiri şi terenuri se suporta direct de către persoanele beneficiare. Guvernul vrea acum să schimbe această situație astfel încât costurile legate de locuințele de protocol să fie suportate în integralitate de către ministerele și instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare.

Singura specificație menită să echilibreze cumva schimbarea, potrivit Guvernului, ar fi faptul că lista de beneficiari pentru locuințe de protocol a fost redusă. În proiectul de OUG aflat joi pe masa Guvernului, nu mai apar ca posibili beneficiari președinții Curții Constituționale, ai Curții Supreme de Justiție și ai Curții de Conturi.

„Pot beneficia de locuinţe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi ai acestora, precum şi preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului (...) Pentru locuinţele de protocol, chiria şi cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, după caz, taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri se decontează de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii”, se arată în proiectul de OUG.

Cum justifică Guvernul transferul noilor cheltuieli la bugetul de stat

Nota de fundamentare atașată ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 care transferă astfel povara financiară de la persoanele fizice ocupante ale locuințelor de protocol către instituțiile publice aferente, justifică măsurile printr-o asigurare a unei gestionări „mai centralizată a acestor cheltuieli”.

Guvernanții afirmă că există o necesitate a „prezervării și protejării fondului locativ de protocol și bunuri mobile, prin instituirea de măsuri menite să sporească securitatea și protecția acestora". În plus, documentul menționează că veniturile din vânzări imobile au tendința anuală de descreștere din cauza „vechimii imobilelor, situației geo-politice și economice, situației juridice nereglementate a acestora, neatractivității imobilelor rămase la vânzare", motiv pentru care sunt necesare noi măsuri pentru a asigura sustenabilitatea financiară a RA-APPS.

Nota de fundamentare susține o nevoie de gestionare a "resurselor financiare esențiale îndeplinirii tuturor activităților de reprezentare și protocol" și crearea unui cadru legal adaptat dinamicii pieței de închiriere a imobilelor, având în vedere "evoluția și tendința permanentă de creștere a nivelului chiriei în contextul economic actual". Neadoptarea acestor măsuri ar genera "cheltuieli suplimentare generate de administrarea, întreținerea și efectuarea investițiilor necesare la bunurile proprietate publică și privată a statului care necesită intervenție imediată", spun inițiatorii proiectului

RA-APPS va suporta din veniturile proprii, ca până acum, majoritatea reparațiilor și investițiilor la fondul locativ.

Pentru acest an, suma alocată de SGG către RA-APPS depășește 115,4 milioane de lei (cu TVA), sumă care se estimează a fi solicitată și pe următorii 5 ani. Pentru acest lucru, RA-APPS are nevoie de bani în plus și pentru mutarea angajaților de la Guvern la Parlament

RA-APPS va avea anul viitor o cheltuială în plus cu mutarea angajaților din Guvern la Palatul Parlamentului, în contextul în care la Palatul Victoria vor începe ample lucrări de eficientizare energetică, investiție cu bani din PNRR, arată sursa citată. Totodată, o parte din imobilul "Palatul Parlamentului", situat în Municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 2 - 4, sectorul 5, aflat în domeniul public al statului, se transmite din administrarea Ministerului Dezvoltării în administrarea RA-APPS, pentru a servi drept sediu pentru Secretariatul General al Guvernului și toate entităţile din aparatul de lucru al Guvernului relocate.

În prezent, după diminuarea constantă a pierderilor și acoperirea tuturor pierderilor din anii precedenți, RA-APPS înregistrează un profit brut de cca 4,5 milioane de lei. Pentru a mai face rost de bani, o altă schimbare propusă de OUG este aceea ca imobilele administrate de RA-APPS să poată fi atribuite prin contract de locațiune, pe bază de tarif orar, la cererea persoanelor fizice sau juridice, în vederea desfășurării unor activități cu caracter ocazional precum organizare evenimente, târguri, expoziții, filmări, activități sportive, culturale, de agrement, conform destinației imobilului, citează Hotnews.

Fondul locativ administrat de RA-APPS cuprinde 821 de imobile proprietate publică și privată a statului, dintre care 80% cu o vechime de peste 75 de ani, ce necesită lucrări de consolidare sau de investiții ample, Regia suportând toate lucrarile de întreținere, raparații și investiții până la această data (cu excepția imobilelor de reprezentare și protocol) cu preponderență din venituri proprii din închirieri și într-un procent ocazional din venituri din vânzari imobile (..)

Reparațiile de natura investițiilor și investițiile realizate în ultimii 3 ani de RA-APPS la fondul locativ de stat (cu excepția bazei de reprezentare și protocol) a fost de cca 120 milioane de lei, în condițiile în care veniturile din vânzari imobile au fost de cca 45 milioane de lei.

