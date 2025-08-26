Spitalele private vor plăti pentru transferul pacienților la stat. Ce cheltuieli vor fi obligate să suporte PROIECT

Spitalele private ar putea fi obligate să plătească către cele publice tratamentele unor pacienți FOTO Pixabay

Spitalele private vor trebui să achite celor publice cheltuielile cu tratarea pacienților reinternați de la privat la stat în mai puțin de 48 de ore de la prima externare, pentru același tip de îngrijire și aceeași patologie, prevede proiectul de ordonanță a Guvernului care vizează reforma în sănătate, pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

„Pentru cazurile externate dintr-o unitate sanitară privată cu paturi care se reinternează într-un interval de 48 de ore de la externare, respectiv se transferă într-o unitate sanitară publică cu paturi, pentru același tip de îngrijire: acut-acut sau cronic-cronic, pentru o patologie de același tip, unitatea sanitară privată are obligația de a achita unității sanitare publice contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate cu tratarea cazului reinternat, respectiv transferat, indiferent de statutul de asigurat al pacientului și indiferent dacă unitatea sanitară privată se află sau nu în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate”, se arată în proiectul de ordonanță.

Pentru recuperarea acestor sume, „la nivelul spitalului public se constituie prin decizia managerului spitalului o comisie de evaluare a cazurilor de reinternare/transfer din unități sanitare private, având ca atribuții analiza documentelor medicale aferente cazurilor reinternate/transferate și emiterea, dacă este cazul a unei propuneri fundamentate privind inițierea demersurilor de recuperare a sumelor”.

„Metodologia de evaluare a cazurilor de reinternare/transfer din unități sanitare private se stabilește la nivelul fiecărei unități sanitare publice, iar concluziile evaluării sunt transmise către conducerea spitalului și către compartimentul juridic pentru inițierea, după caz, a procedurii de notificare/recuperare a creanței de la unitatea privată implicată”, stabilește proiectul Ministerului Sănătății.

Furnizorii publici de servicii medicale spitalicești care acordă asistența medicală aflate în această situație „realizează o evidență distinctă a acestor cazuri și au obligația să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală această evidență, în vederea decontării, precum și cazurile pentru care au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective”.

