Antrenorul lui Dinamo, după 0-3 cu Sepsi: ”Am controlat meciul”

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Dinamo, crede că formaţia sa a avut un joc mai bun în meciul pierdut luni seara, pe teren propriu, în faţa lui Sepsi OSK, scor 0-3. Burcă este de părere că Dinamo se află pe un drum bun, cu limitările impuse de situaţia de la club.

„La Dinamo e tot timpul presiune. Astăzi, faţă de celelalte două meciuri, nu am ce să le reproşez jucătorilor. Cred că scorul este total nedrept, injust. Arată o diferenţă mult prea mare, iar pe teren nu a fost aşa. Am controlat meciul, am avut ocazii.

Ca să baţi astfel de echipe trebuie ca în momentele cheie să iei deciziile bune şi noi nu am luate deciziile bune. Eu ştiu că lumea îşi pierde răbdarea, dar eu trebuie să rămân calm, lucid şi să văd realitatea. Anul trecut am pornit de la nimic şi am ajuns foarte departe. Acum treuie să ofer soluţii, nu să mă plâng. Cred că dacă vom continua pe drumul ăsta, vor veni şi rezultatele. Suntem un club care nu acceptă mediocritatea”, a declarat Ovidiu Burcă.

Dinamo Bucureşti a suferit a treia înfrângere consecutivă în primele trei etape ale Superligii.