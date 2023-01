Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burcă, îi calcă în picioare pe jucători: Să le fie rușine! Au căzut testul loialității!

Tehnicianul echipei Dinamo, Ovidiu Burcă, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că jucătorii care au făcut grevă la începutul săptămânii au “picat testul loialităţii” şi au stricat tot ce s-a construit în ultimele luni.

“Să le fie ruşine pentru ce au făcut zilele trecute. Nu aveau niciun drept să facă ce au făcut. De când am venit aici nu le-a lipsit absolut nimic jucătorilor. Nu sunt în prima ligă cinci echipe care au condiţiile pe care le-a avut Dinamo în aceste luni. Ceea ce au făcut ei este o mare pată pe obrazul acestui club. Au dat cu piciorul într-o zi la tot ceea ce am cut în ultimele luni. Cunosc realitatea fotbalului românesc. Două luni de întârziere nu este tragedie. Mai ales că i-am rugat personal să aştepte că în această săptămână se va rezolva această problemă. Tot ce am încercat să construim în lunile acestea am stricat într-o zi”, a spus Burcă.

El a precizat că “acest grup de jucători” a picat testul loialităţii. “Iar eu nu accept lucrul ăsta. Ştiu toate problemele, sunt foarte dezamăgit pentru că acum o săptămână eu am simţit să ies să fac publice problemele. Nu au avut răbdare. Au făcut grevă, nu s-au antrenat. Şi uitaţi-vă în ce moment am ajuns. Ne-am întors de unde am pornit. Şi trebuie să reconstruim totul. Eu băgam mâna în foc pentru acest grup de jucători că nu au venit pentru bani”.

Burcă a menţionat că are nevoie să aibă alături jucători cu care se identifică, care să fie motivaţi de altceva decât aspectul financiar. “Nu le cer sacrificii enorme. Le-am cerut o săptămână să aibă răbdare, în condiţiile în care aveam două luni întârziere. Nu le-am cerut mult. Nu am nimic absolut cu nimeni personal. Vreau lângă mine oameni care să fie motivaţi dincolo de aspectul material. Nu condamn pe nimeni. La Dinamo nu vii astăzi să câştigi bani, e simplu. Poate să-ţi ofere pasiune, apartenenţa la un club şi n-ai voie să înşeli aşteptările oamenilor. Vreau la Dinamo azi oameni care vin pentru un ideal. Nu le cerem să câştige toate meciurile. Să fie motivaţi de un ideal care merge dincolo de aspectul material”.

Ads

Ovidiu Burcă a subliniat că fotbaliştii care nu acceptă situaţia sunt liberi să plece. “Ne spargem creierii să facem în aşa fel încât să îi respectăm, să nu îi jignim, să îi tratăm aşa cum sunt trataţi marii sportivi. Mie nu-mi place să fiu şantajat, suporterilor nu le place să fie şantajaţi. Să facă lucrul ăsta acolo unde există un patron, unde el nu vrea să plătească jucătorii. Dar la noi nu e cazul. Când au fost bani în club, primul lucru... s-au plătit salariile. Unii au anumite nevoi, dacă nu se poate, le-am spus: luaţi-vă geanta şi plecaţi acasă. Cine nu acceptă situaţia e liber să plece. E simplu.

Jucătorii echipei Dinamo au refuzat să se antreneze, luni, din cauza restanţelor salariale.

Ads