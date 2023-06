Ovidiu Burcă, eroul lui Dinamo: ce a declarat antrenorul care a surescitat o echipă prăbușită

Tehnicianul dinamovist Ovidiu Burcă a declarat, sâmbătă seară, după promovarea formaţiei Dinamo în primul eşalon, că el şi jucătorii dinamovişti nu au renunţat, indiferent de greutăţi, şi astfel echipa revine în prima ligă.

Dinamo a pierdut sâmbătă returul cu FC Argeş, scor 2-4, însă deoarece în tur s-a impus cu 6-1 a câştigat dubla manşă.

“Este una dintre cele mai frumoase înfrângeri din viaţa mea. Suntem aici datorită lor, datorită unor nebuni care indiferent prin ce a trecut clubul ăsta nu au abandonat. Băieţii ăştia au fost fantastici. Dacă nu crezi, miracolele nu se întâmplă. Oricât a fost de greu nu am renunţat. Odată ce am găsit conexiunea cu suporterii a fost magie. Mă felicit până la urmă şi pe mine, şi eu am trecut prin foarte multe ca să ajung aici”, a spus Burcă.

El a vorbit şi despre tentativa FC Argeş de a obţine victoria la masa verde: “Sunt foarte mâhnit de ceea ce s-a întâmplat zilele trecute, atitudinea celor de la FC Argeş a fost total lipsită de fair-play, a fost o atitudine de înfrânţi. Au încercat să facă un joc murdar. Ceea ce au făcut mi-a lăsat un gust amar”.

“O să sărbătorim trei zile şi trei nopţi, după care o să ne apucăm, pentru că greul de-abia acum începe”, a mai afirmat antrenorul.

În timpul interviului acordat televiziunilor care transmit Superliga, Burcă a fost întrerupt de jucătorii care scandau şi s-a dus apoi să salute suporterii după ce aceştia l-au chemat şi i-au scandat numele.