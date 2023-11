Ce spune antrenorul lui Dinamo după eșecul cu FCSB: "Sunt dezamăgit! Se simte o energie negativă la echipă"

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Dinamo, a fost dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi în derby şi aşteaptă finalul de sezon pentru a decide ce se va întâmpla la echipă.

„Sunt dezamăgit! În primul rând de faptul că unii jucători nu au avut curajul pe care trebuiau să îl aibă la un asemenea meci. Pe de altă parte, echipele care joacă cu noi înscriu eurogoluri. Îmi pare rău şi pentru suporteri, au venit atâţia oameni care ne-au susţinut. Am încercat să aduc în teren jucători cu calităţi de atac, ofensive. Am jucat cu cei trei în faţă. Nu ştiu, ne trebuie mai multă forţă, mai multă claritate la centrul terenului, de control mai bun. Nu poţi pune degetul pe o singură problemă. Ar trebui să avem 11 jucători care atacă şi 11 jucători care se apără. Am avut aşteptări foarte mari de la meciul ăsta, dar vedem în viitor ce se va întâmpla. E o situaţie deloc uşoară, ştiam că va fi aşa, dar parcă e şi aşa, nu ştiu, o energie negativă.

Situaţia e destul de îngrijorătoare pentru că am avut alte aşteptări. Ştiam că va fi greu acest început de sezon, dar nu ne-am gândit că va fi atât de greu. Am crezut că vom recupera din mers. E drept că am pierdut şi foarte multe meciuri nemeritat”, a declarat Ovidiu Burcă.