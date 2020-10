Un nou meci pentru Ovidiu Hategan in Champions League

El va fi ajutat de arbitrii asistenti Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce al patrulea oficial va fi Fabio Maresca din Italia. Din camera VAR vor superviza partida alti doi arbitri italieni: Marco Di Bello si Paolo Valeri.De asemenea, Istvan Kovacs va conduce la centru meciul Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen , care va incepe la ora 19:55, tot in grupa A. Acesta va fi ajutat de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, iar cel de-al patrulea oficial este Marius Avram. In camera VAR se vor afla spaniolii: Alejandro Hernandez si Guillermo Fernandez.Miercuri, tot in Liga Campionilor , vicepresedintele CCA , Alexandru Deaconu, va fi observator de arbitrii la meciul FC Krasnodar - Chelsea . Partida va incele la ora 19:55 si va fi arbitrata de o brigada din Turcia.