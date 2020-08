Campioana mondiala, arbitrata de doua ori la rand de brigazi din Romania

La 5 septembrie, la Solna, Istvan Kovacs se va afla la centru la partida Suedia - Franta. El va fi ajutat la cele doua linii de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, in timp ce al patrulea oficial va fi Marius Avram.Apoi, in 8 septembrie, o alta brigada romaneasca in frunte cu Ovidiu Hategan va arbitra partida Franta - Croatia, reeditarea finalei Cupei Mondiale 2018, pe Stade de France. Hategan ii va avea alaturi pe asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, precum si pe al patrulea oficial Sebastian Coltescu.Ambele jocuri fac parte din grupa 3 a Diviziei A in care se mai afla si nationala Portugaliei.