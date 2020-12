Perfomanta incredibila realizata de arbitrul Ovidiu Hategan in Champions League. Ce super meci va conduce

Hategan, aflat la al saselea sau meci de Champions League in acest sezon, o performanta fara precedent pentru arbitrajul romanesc, a fost desemnat sa conduca partida dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, programata marti, de la ora 22:00, pe Parc des Princes, in Grupa H.Arbitri asistenti vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar al patrulea oficial a fost nominalizat Sebastian Coltescu. Arbitru video va fi italianul Marco Di Bello, iar conationalul sau Maurizio Mariani va fi arbitru asistent video.In Grupa H, primele trei clasate au sanse la calificarea in optimile de finala. Manchester United ocupa primul loc, cu 9 puncte, urmata de Paris Saint-Germain, 9 puncte, RB Leipzig, 9 puncte si Istanbul Basaksehir, 3 puncte.Pana acum Hategan a arbitrat meciurile Dinamo Kiev - Juventus 0-2 (20 octombrie), Atletico Madrid - RB Salzburg 3-2 (27 octombrie), Atalanta - Liverpool 0-5 (3 noiembrie), Manchester United - Istanbul Basaksehir 4-1 (24 noiembrie) si Sahtior Donetk Real Madrid 1-0 (1 decembrie).Istvan Kovacs va arbitra meciul Zenit Sankt Petersburg - Borussia Dortmund, care va avea loc marti, de la ora 19:55, la Sankt Petersburg, in Grupa F.Arbitri asistenti au fost delegati Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene, iar al patrulea oficial va fi Marius Avram.Arbitru video a fost nominalizat Jochem Kamphuis, iar arbitru asistent video va fi Kevin Blom, ambii din Olanda.Kovacs, care a fost testat pozitiv la COVID-19 inaintea meciului dintre FC Botosani si Universitatea Craiova (21 noiembrie), pe care trebuia sa il conduca, a arbitrat in acest sezon un meci in Liga Campionilor, Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen 1-2 (27 octombrie), si unul in Europa League, Celtic - Sparta Praga 1-4 (5 noiembrie).Inaintea ultimei etape, in Grupa F, pe primul loc se afla Borussia Dortmund, cu 10 puncte, urmata de Lazio-9 puncte, FC Bruges-7 puncte, Zenit-1 punct.CITESTE SI: